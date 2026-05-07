Атака на Перм: які нафтові об'єкти РФ загорілись цього разу, — OSINT (інфографіка)

Під час третьої атаки дронів на нафтові об'єкти у Пермському краї Російської Федерації загорілись нові резервуари з нафтою, які уціліли після попередніх ударів, встановив OSINTер. До всього, не все гаразд з нафтопереробним заводом, на якому стались влучання по важливому технологічному устаткуванню. Що сталось у Пермі, на відстані 1500 км від України, за дві доби до параду у Москві?

Росіяни опублікували у мережі достатню кількість відео з Пермі, за якими встановили точні координати нових влучань дронів ЗСУ, ідеться у повідомленні OSINTера з ніком Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Аналітик провів геолокацію та підтвердив, що БпЛА влучили по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Пермь" та по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

У першому дописі вказано, що нафтоперекачувальна станція потрапила під удар дрона "Лютий", який фігурує на відео з місця подій 7 травня. Безпілотник підпалив групу з останніх чотирьох резервуарів, які вогонь не зачепив після попередніх інцидентів. На інфографіці OSINT позначено конкретний резервуар, по якому вдарив безпілотник: точні координати — 57.796929910703476, 55.885560938631556

Вибухи у Пермі — геолокція влучань на ЛПДС "Пермь" 7 травня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Друге влучання у Пермі 7 травня — це НПЗ, на якому уразили технічну естакаду біля установки гідроочищення [очищає нафтопродукти від сірки, без цього не буде якісного дизелю та бензину — ред.]. У дописі зауважується, що пожежу швидко загасили: не ясно, чи є серйозні ураження. Точка, у якій зафіксували пожежу, має координати 57.915922° 56.124374°.

Вибухи у Пермі — геолокція влучань на "Пермнефтеоргсинтез" 7 травня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Вибухи у Пермі — що сталось 7 травня

Для встановлення наслідків нових вибухів у Пермі можна звернутись до даних про удари 29-30 квітня та 1 травня, про які писав Фокус. Згідно з оцінками OSINTерів, на ЛВДС "Пермь" палало чотири резервуари діаметром по 64 м та місткістю по 50 тис. куб. м нафти: сумарно — 200 тис. куб. м. Також уточнювалось, що пожежа не дійшла до сусіднього майданчика з чотирма резервуарами діаметром 48 м. На основі цих даних бачимо, що росіяни можуть втрати орієнтовно 20-30 тис. куб. м нафти (якщо палатиме одна ємність і якщо вона такої ж висоти 15 м, як більші сусіди).

Вибухи у Пермі — резервуар, який горить на ЛПДС "Пермь" 7 травня Фото: Google Maps

Вибухи у Пермі — резервуари (червоні), які горіли на ЛПДС "Пермь" 29-30 квітня Фото: Telegram / КіберБорошно

На Google maps також можна позначити точки ураження на НПЗ. Згідно з даними аналітиків, під час перших влучань росіяни могли втратити установку первинної переробки нафти АВТ-4, а тепер, після нового влучання, під загрозою опинився процес виготовлення якісного бензину.

Вибухи у Пермі — точки влучань на "Пермнефтеоргсинтез" 7 травня та 29-30 квітня Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у Пермі 7 травня. У російських пабліках опублікували відео атаки дронів ЗСУ: бачимо два стовпи диму, які зафіксував один зі свідків. Губернатор Пермського краю підтвердив, що сталось влучання по промисловому підприємству, але не вказав, по якому саме. На момент перших публікацій OSINTери встановили, що могли статись удари по обох об'єктах, або по одному з них.

Нагадуємо, 7 травня також вибухало у місті Ржев Тверської області: дрони майже дістали 55 арсенал ГРАУ та завод "Електромеханіка". Крім того, БпЛА атакували логістичний центр Міноборони РФ у підмосковному місті Наро-Фомінськ.