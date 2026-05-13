Не справились с задачей: Путин уволил губернаторов приграничных Брянской и Белгородской областей

Российский диктатор решил поручить Белгородскую область кадровому военному Александру Шуваеву вместо профильных чинвников.

Глава Кремля Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза с должностей губернаторов Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает российское издание "ТАСС"

В Брянской области вместо Александра Богомаза временно исполняющим обязанности губернатора назначен Егор Ковальчук, а Белгородскую область вместо Вячеслава Гладкова возглавит Александр Шуваев.

Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область с 18 ноября 2020 года. Александр Богомаз руководил регионом с 2014 года.

Выборы губернаторов состоятся 20 сентября в Единый день голосования.

Как пишет "Медуза", кресла под губернаторами Брянской и Белгородской областе уже давно шатались, ведь она якобы не смогли справиться с зеркальными атаками Украины на российские регионы.

Слухи об отставке Гладкова появились еще в апреле, после того как он раскритиковал блокировку мессенджера Telegram.

Что известно о новых руководителях Брянской и Белгородской областей

Александр Шуваев, который возглавит Белгородскую область — кадровый военный и генерал-майор. Он участвовал в войнах на Северном Кавказе, в Южной Осетии и Сирии, а с 2022 года — в войне против Украины.

Владимир Путин и Александр Шуваев Фото: ТАСС

Также Путин предложил Егору Ковальчуку возглавить Брянскую область До сегодняшнего дня Ковальчук возглавлял так называемое "правительство ЛНР", а ранее — городской округ Миасса.

Егор Ковальчук и Владимир Путин Фото: ТАСС

