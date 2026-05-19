У Путина нет плана: элиты Кремля начали готовиться к финалу войны, — The Telegraph

В Кремле готовят пропагандистские сценарии для послевоенной России, но сам Владимир Путин, вероятно, не имеет плана завершения войны против Украины. В то же время его окружение не способно повлиять на него или отстранить от власти.

Об этом сообщили журналисты издания The Telegraph, которые ознакомились с утечкой рабочего документа о подготовке России к завершению войны.

По данным издания, команда чиновников под руководством заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко готовит для государственных медиа тезисы о том, как подать "непобедимую" войну без признания провала главных целей Кремля.

Также в документе говорится о планах "перепрограммирования" и силовой нейтрализации части так называемого патриотического общества, которое может воспринять завершение войны как поражение или измену. В то же время, как отмечает издание, "на верхушке царит оглушительная тишина", хотя чиновники уже активно готовят почву для послевоенной России.

Відео дня

В материале говорится, что Путин настолько лично и идеологически связан с войной, что действует уже не из-за рационального расчета, а из-за "фатального сочетания упрямства и паралича". The Telegraph также пишет, что российский президент и его ближайшее окружение изолированы не только от общества, но и от собственной элиты.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев, который оставил службу после начала вторжения, заявил, что система в России построена вокруг одного человека. По его словам, элиты боятся не только Путина, но и возможного хаоса после его устранения.

"У Путина, кажется, нет плана по прекращению войны. Но и у его подчиненных нет средств, чтобы повлиять на него или заменить его", — говорится в материале.

The Telegraph также обращает внимание на массированные удары украинских дронов по Москве и объектам в глубине России. Издание отмечает, что несмотря на атаки и потери, Кремль не демонстрирует признаков изменения своей позиции относительно войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну и использует ее территорию для усиления военного давления. В Кремле эти заявления назвали "нагнетанием напряженности" и заверили, что Беларусь является "суверенным государством", несмотря на союз с РФ.

Недавно глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, если Москва действительно настроена на серьезный диалог. В то же время он подчеркнул, что возможные контакты между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не состоятся внезапно, а позиция Киева относительно мира и завершения войны остается неизменной.