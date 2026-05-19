У Путіна немає плану: еліти Кремля почали готуватися до фіналу війни, — The Telegraph

У Кремлі готують пропагандистські сценарії для післявоєнної Росії, але сам Володимир Путін, ймовірно, не має плану завершення війни проти України. Водночас його оточення не здатне вплинути на нього або усунути від влади.

Про це повідомили журналісти видання The Telegraph, які ознайомилися з витоком робочого документа про підготовку Росії до завершення війни.

За даними видання, команда чиновників під керівництвом заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка готує для державних медіа тези про те, як подати “непереможну” війну без визнання провалу головних цілей Кремля.

Також у документі йдеться про плани “перепрограмування” та силової нейтралізації частини так званого патріотичного суспільства, яке може сприйняти завершення війни як поразку чи зраду. Водночас, як зазначає видання, “на верхівці панує оглушлива тиша”, хоча чиновники вже активно готують ґрунт для післявоєнної Росії.

Відео дня

У матеріалі йдеться, що Путін настільки особисто й ідеологічно пов’язаний із війною, що діє вже не через раціональний розрахунок, а через “фатальне поєднання впертості та паралічу”. The Telegraph також пише, що російський президент та його найближче оточення ізольовані не лише від суспільства, а й від власної еліти.

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв, який залишив службу після початку вторгнення, заявив, що система в Росії побудована навколо однієї людини. За його словами, еліти бояться не лише Путіна, а й можливого хаосу після його усунення.

“У Путіна, здається, немає плану з припинення війни. Але й у його підлеглих немає засобів, щоб вплинути на нього або замінити його”, — йдеться у матеріалі.

The Telegraph також звертає увагу на масовані удари українських дронів по Москві та об’єктах у глибині Росії. Видання зазначає, що попри атаки та втрати, Кремль не демонструє ознак зміни своєї позиції щодо війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну та використовує її територію для посилення військового тиску. У Кремлі ці заяви назвали “нагнітанням напруженості” та запевнили, що Білорусь є “суверенною державою”, попри союз із РФ.

Нещодавно глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, якщо Москва справді налаштована на серйозний діалог. Водночас він наголосив, що можливі контакти між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним не відбудуться раптово, а позиція Києва щодо миру та завершення війни залишається незмінною.