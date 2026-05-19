Палиса рассказал, планируют ли снижать мобилизационный возраст в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Украины и бригадный генерал Павел Палиса рассказал, рассматривает ли сейчас власть снижение мобилизационного возраста. Также представитель ОП ответил на вопрос о введении новых ограничений на выезд мужчин 18-24 лет за границу и принудительной мобилизации женщин.

Власти Украины пока не планируют снижать мобилизационный возраст, ограничивать выезд за границу для мужчин в возрасте 18-24 года или вводить принудительную мобилизацию женщин, заявил заместитель руководителя Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью "24 каналу".

По словам Палисы, сейчас вопрос об изменении мобилизационного возраста даже не находится на стадии анализа или оценки возможных рисков. Он отметил, что дальнейшие решения могут зависеть от ситуации на фронте, однако сейчас такие инициативы не обсуждаются.

"Сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда за границу не рассматривается. Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков", — сказал Павел Палиса.

Он также отметил, что сейчас власть не рассматривает принудительную мобилизацию женщин. По его словам, служба для женщин остается добровольной, а контракт можно подписать на общих условиях.

"Нет, о мобилизации женщин сейчас речь не идет. Это добровольное дело. Женщины, так же как мужчины, могут подписать контракт на общих условиях", — пояснил представитель Офиса президента.

Палиса также сообщил, что Министерство обороны готовит программу с общими условиями службы для мужчин и женщин. По его словам, они должны быть "достаточно привлекательными". Кроме того, представитель ОП ответил на вопрос о возможных упрощенных условиях службы или краткосрочных контрактов для женщин. Он уточнил, что соответствующие наработки сейчас разрабатывает Министерство обороны Украины.

Напомним, что в России все чаще обсуждают возможность новой волны мобилизации из-за больших потерь армии РФ в войне против Украины. Павел Палиса предполагает, что Владимир Путин может отложить непопулярное решение до завершения летней кампании на фронте.

