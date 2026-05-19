Паліса розповів, чи планують знижувати мобілізаційний вік в Україні

Заступник керівника Офісу президента України та бригадний генерал Павло Паліса розповів, чи розглядає наразі влада зниження мобілізаційного віку. Також представник ОП відповів на питання щодо запровадження нових обмежень на виїзд чоловіків 18-24 років за кордон та примусової мобілізації жінок.

Влада України наразі не планує знижувати мобілізаційний вік, обмежувати виїзд за кордон для чоловіків віком 18-24 роки або вводити примусову мобілізацію жінок, заявив заступник керівника Офісу президента та бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю "24 каналу".

За словами Паліси, нині питання щодо зміни мобілізаційного віку навіть не перебуває на стадії аналізу чи оцінки можливих ризиків. Він зазначив, що подальші рішення можуть залежати від ситуації на фронті, однак зараз такі ініціативи не обговорюються.

"Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду за кордон не розглядається. Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків", — сказав Павло Паліса.

Він також наголосив, що наразі влада не розглядає примусову мобілізацію жінок. За його словами, служба для жінок залишається добровільною, а контракт можна підписати на загальних умовах.

"Ні, про мобілізацію жінок зараз не йдеться. Це добровільна справа. Жінки, так само як чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах", — пояснив представник Офісу президента.

Паліса також повідомив, що Міністерство оборони готує програму із загальними умовами служби для чоловіків і жінок. За його словами, вони мають бути "досить привабливими". Крім того, представник ОП відповів на запитання щодо можливих спрощених умов служби або короткострокових контрактів для жінок. Він уточнив, що відповідні напрацювання зараз розробляє Міністерство оборони України.

Нагадаємо, що у Росії дедалі частіше обговорюють можливість нової хвилі мобілізації через великі втрати армії РФ у війні проти України. Павло Паліса припускає, що Володимир Путін може відкласти непопулярне рішення до завершення літньої кампанії на фронті.

Раніше ми також інформували, що заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив про підготовку нових умов контрактної служби для військових. У Міністерстві оборони працюють над чіткими термінами служби, зрозумілими правилами контракту та механізмом відстрочки після його завершення.