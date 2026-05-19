Китай помогает РФ готовить военных для войны в Украине: что говорят спецслужбы, — Reuters

Европейские разведывательные службы заявили, что Китай может тайно проводить подготовку российских военных на своей территории, несмотря на официальную позицию Пекина относительно нейтралитета в войне России против Украины. Информацию о таком сотрудничестве уже передали правительствам нескольких европейских стран.

Согласно данным трех европейских разведывательных агентств, Вооруженные силы КНР тайно обучили около 200 российских военнослужащих в Китае в конце прошлого года, и некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украине, сообщило информационное агентство Reuters.

Хотя Китай и Россия провели ряд совместных военных учений после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, Пекин неоднократно заявлял о своем нейтралитете в конфликте и позиционирует себя как мирный посредник. Секретные учебные сессии, которые преимущественно сосредотачивались на использовании беспилотников, были изложены в двуязычном российско-китайском соглашении, подписанном высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года.

В соглашении говорится, что около 200 российских военнослужащих пройдут обучение на военных объектах, в частности в Пекине и восточном городе Нанкин. Примерно такое же количество впоследствии прошло обучение в Китае. В соглашении также отмечалось, что сотни китайских военнослужащих будут проходить обучение на военных объектах в России.

Обучая российских военнослужащих, которые затем участвуют в Украине, на оперативном и тактическом уровне, Китай гораздо больше непосредственно участвует в войне на европейском континенте, чем считалось ранее, заявил один из представителей разведки.

Согласно договору об обучении, россиян обучают таким дисциплинам, как беспилотники, радиоэлектронная борьба, армейская авиация и бронепехота. Соглашение запрещает любое освещение визитов в СМИ в любой стране и предусматривает, что никакие третьи стороны не должны быть информированы.

Визиты китайских войск в Россию для обучения происходят как минимум с 2024 года, но обучение российского личного состава в Китае является новым явлением. Хотя Россия имеет большой боевой опыт в Украине, огромная китайская индустрия беспилотников предлагает технологические ноу-хау и передовые методы обучения, такие как авиасимуляторы.

Армия Китая не участвовала в крупных войнах в течение десятилетий, но за последние 20 лет она быстро расширилась и теперь в некоторых сферах конкурирует с военной мощью США. По словам двух разведывательных служб, значительное количество российских военнослужащих, прошедших обучение в Китае, были военными инструкторами высокого уровня, способными передавать знания нижестоящему командованию.

Одно из агентств заявило, что подтвердило личности нескольких российских военнослужащих, которые проходили обучение в Китае и с тех пор принимали непосредственное участие в боевых операциях с использованием беспилотников в оккупированных Украиной Крыму и Запорожской области. Звание этих людей колебалось от младшего сержанта до подполковника. Имена этих лиц фигурируют в российском военном документе, где перечислены военнослужащие, которые отправляются в Китай.

То же разведывательное агентство заявило, что существует высокая вероятность того, что многие из тех, кто проходил обучение в Китае, уехали в Украину. Во внутренних военных отчетах российских военных описано четыре учебные сессии российских войск в Китае после их проведения. В одном отчете от декабря 2025 года описывался учебный курс по общевойсковой войне для примерно 50 российских военнослужащих в филиале Академии сухопутных войск НОАК в Шицзячжуане.

Курс включал обучение солдат стрельбе из 82-мм минометов с использованием беспилотных летательных аппаратов для обнаружения целей. Во втором отчете описывалось обучение по противовоздушной обороне на военном объекте, в частности с использованием винтовок радиоэлектронной борьбы, устройств для бросания сетей и беспилотников для противодействия приближающимся дронам.

Все это оборудование имеет отношение к войне в Украине. Винтовки радиоэлектронной борьбы направлены на приближающиеся дроны, чтобы создавать помехи и нарушать их сигналы, тогда как вокруг дронов можно набрасывать сетки, чтобы заманить их в ловушку, когда они будут приближаться.

В третьем отчете, датированном декабрем 2025 года и написанном российским майором, описывалось обучение российского персонала работе с беспилотниками в Учебном центре военной авиации НОАК первой бригады в Ибине. Курс был сосредоточен на мультимедийных презентациях и включал использование авиасимуляторов, обучение использованию нескольких типов беспилотников FPV и двух других типов беспилотников.

В четвертом отчете описывается курс, проведенный в ноябре 2025 года в Нанкинском университете военной инженерии пехоты НОАК. Обучение охватывало технологию взрывчатых веществ, строительство мин, разминирование, а также обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств. В этом отчете были фотографии российских солдат в форме, которых обучают китайские инструкторы в военной форме. На снимках также было видно, как российским солдатам показывают инженерное оборудование и как искать мины.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о критической оценке войны России против Украины со стороны лидера Китая Си Цзиньпина. По словам Трампа, Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине сказал, что Владимир Путин может пожалеть о вторжении в Украину.

Ранее мы также информировали, что Военно-морские силы ВСУ обнародовали фото китайского гражданского судна, поврежденного во время атаки российского дрона возле украинского порта. В ВМС Украины заявили, что российские удары создают постоянную опасность для международного судоходства в Черном море.