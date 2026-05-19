Китай допомагає РФ готувати військових для війни в Україні: що кажуть спецслужби, — Reuters

Європейські розвідувальні служби заявили, що Китай може таємно проводити підготовку російських військових на своїй території, попри офіційну позицію Пекіна щодо нейтралітету у війні Росії проти України. Інформацію про таку співпрацю вже передали урядам кількох європейських країн.

Згідно з даними трьох європейських розвідувальних агентств, Збройні сили КНР таємно навчили близько 200 російських військовослужбовців у Китаї наприкінці минулого року, і деякі з яких згодом повернулися воювати в Україні, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Хоча Китай і Росія провели низку спільних військових навчань після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, Пекін неодноразово заявляв про свій нейтралітет у конфлікті та позиціонує себе як мирний посередник. Секретні навчальні сесії, які переважно зосереджувалися на використанні безпілотників, були викладені в двомовній російсько-китайській угоді, підписаній високопоставленими російськими та китайськими офіцерами в Пекіні 2 липня 2025 року.

В угоді йдеться, що близько 200 російських військовослужбовців пройдуть навчання на військових об'єктах, зокрема в Пекіні та східному місті Нанкін. Приблизно така кількість згодом пройшла навчання в Китаї. В угоді також зазначалося, що сотні китайських військовослужбовців проходитимуть навчання на військових об'єктах у Росії.

Навчаючи російських військовослужбовців, які потім беруть участь в Україні, на оперативному та тактичному рівні, Китай набагато більше безпосередньо бере участь у війні на європейському континенті, ніж вважалося раніше, заявив один із представників розвідки.

Згідно з угодою про навчання, росіян навчають таким дисциплінам, як безпілотники, радіоелектронна боротьба, армійська авіація та бронепіхота. Угода забороняє будь-яке висвітлення візитів у ЗМІ в будь-якій країні та передбає, що жодні треті сторони не повинні бути інформовані.

Китай почав навчати російських військових операторів дронів

Візити китайських військ до Росії для навчання відбуваються щонайменше з 2024 року, але навчання російського особового складу в Китаї є новим явищем. Хоча Росія має великий бойовий досвід в Україні, величезна китайська індустрія безпілотників пропонує технологічні ноу-хау та передові методи навчання, такі як авіасимулятори.

Армія Китаю не брала участі у великих війнах протягом десятиліть, але за останні 20 років вона швидко розширилася і тепер у деяких сферах конкурує з військовою потужністю США. За словами двох розвідувальних служб, значна кількість російських військовослужбовців, які пройшли навчання в Китаї, були військовими інструкторами високого рівня, здатними передавати знання нижче за ланкою командування.

Одне з агентств заявило, що підтвердило особи кількох російських військовослужбовців, які проходили навчання в Китаї та з того часу брали безпосередню участь у бойових операціях з використанням безпілотників в окупованих Україною Криму та Запорізькій області. Звання цих людей коливалося від молодшого сержанта до підполковника. Імена цих осіб фігурують у російському військовому документі, де перелічено військовослужбовців, які вирушають до Китаю.

Те саме розвідувальне агентство заявило, що існує висока ймовірність того, що багато хто з тих, хто проходив навчання в Китаї, поїхав до України. У внутрішніх військових звітах російських військових описано чотири навчальні сесії російських військ у Китаї після їх проведення. В одному звіті від грудня 2025 року описувався навчальний курс зі загальновійськової війни для приблизно 50 російських військовослужбовців у філії Академії сухопутних військ НВАК у Шицзячжуані.

Курс включав навчання солдатів стрільбі з 82-мм мінометів з використанням безпілотних літальних апаратів для виявлення цілей. У другому звіті описувалося навчання з протиповітряної оборони на військовому об'єкті, зокрема з використанням гвинтівок радіоелектронної боротьби, пристроїв для кидання сіток та безпілотників для протидії дронам, що наближаються.

Російських військових у Китаї вчать боротися з FPV-дронами

Усе це обладнання має відношення до війни в Україні. Гвинтівки радіоелектронної боротьби спрямовані на дрони, що наближаються, щоб створювати перешкоди та порушувати їхні сигнали, тоді як навколо дронів можна накидати сітки, щоб заманити їх у пастку, коли вони наближатимуться.

У третьому звіті, датованому груднем 2025 року та написаному російським майором, описувалося навчання російського персоналу роботі з безпілотниками в Навчальному центрі військової авіації НВАК першої бригади в Ібіні. Курс був зосереджений на мультимедійних презентаціях та включав використання авіасимуляторів, навчання використанню кількох типів безпілотників FPV та двох інших типів безпілотників.

У четвертому звіті описується курс, проведений у листопаді 2025 року в Нанкінському університеті військової інженерії піхоти НВАК. Навчання охоплювало технологію вибухових речовин, будівництво мін, розмінування, а також знешкодження нерозірваних боєприпасів та саморобних вибухових пристроїв. У цьому звіті були фотографії російських солдатів у формі, яких навчають китайські інструктори у військовій формі. На знімках також було видно, як російським солдатам показують інженерне обладнання та як шукати міни.

