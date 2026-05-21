Давят без остановки: РФ хочет захватить Сумы или Харьков уже в ближайшее время, — ДШВ

Российские войска пытаются продвинуться к Сумам и имеют целью захват одного из областных центров. Среди основных целей РФ сейчас называют Сумы и Харьков.

Об этом заявил спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк в эфире телеканала "Мы-Украина".

По его словам, в зоне ответственности десантников фиксируют попытки российской армии продвинуться как можно ближе к Сумам.

"Их цель, как минимум, захватить Сумы как областной центр. Им это не удается, но никто не сказал, что они отказались от этой истории. Поэтому они давят сейчас", — сказал Карпьяк.

Он также отметил, что российские войска не просто пытаются создать буферную зону, а продолжают наступательные действия. По словам спикера, оккупанты хотят "захватить столько, сколько они смогут".

Карпьяк добавил, что россияне продолжают попытки наступления на этом направлении. Ранее, 14 апреля, армия РФ продвинулась возле поселка Миропольское в Сумской области.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев заявлял, что планы РФ по созданию так называемой "буферной зоны" на Харьковщине провалились. По его словам, украинские военные сдерживают наступление россиян и не дают им расширить контроль над новыми территориями.

Также он отмечал, что оккупанты продолжают попытки прорыва возле Волчанска и Купянска, однако Силы обороны уничтожают их еще на подходах к линии фронта. Важную роль в боях на Харьковском направлении, по словам эксперта, играют украинские FPV-дроны и аэроразведка.

Военный обозреватель Александр Коваленко заявлял, что Россия активизировала ДРГ на границе Сумщины и пытается продвинуться в сторону трассы "Суджа — Сумы". В то же время, по его словам, у РФ нет достаточно сил для масштабного наступления или захвата Сумской области.