Тиснуть без зупинки: РФ хоче захопити Суми або Харків уже найближчим часом, — ДШВ

Російські війська намагаються просунутися до Сум і мають на меті захоплення одного з обласних центрів. Серед основних цілей РФ зараз називають Суми та Харків.

Про це заявив речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карпʼяк в ефірі телеканалу “Ми-Україна”.

За його словами, у зоні відповідальності десантників фіксують спроби російської армії просунутися якомога ближче до Сум.

“Їхня мета, як мінімум, захопити Суми як обласний центр. Їм це не вдається, але ніхто не сказав, що вони відмовилися від цієї історії. Тому вони тиснуть зараз”, — сказав Карпʼяк.

Він також зазначив, що російські війська не просто намагаються створити буферну зону, а продовжують наступальні дії. За словами речника, окупанти хочуть “захопити стільки, скільки вони зможуть”.

Карпʼяк додав, що росіяни продовжують спроби наступу на цьому напрямку. Раніше, 14 квітня, армія РФ просунулася біля селища Миропільське у Сумській області.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявляв, що плани РФ зі створення так званої “буферної зони” на Харківщині провалилися. За його словами, українські військові стримують наступ росіян і не дають їм розширити контроль над новими територіями.

Також він зазначав, що окупанти продовжують спроби прориву біля Вовчанська та Куп’янська, однак Сили оборони знищують їх ще на підходах до лінії фронту. Важливу роль у боях на Харківському напрямку, за словами експерта, відіграють українські FPV-дрони та аеророзвідка.

Військовий оглядач Олександр Коваленко заявляв, що Росія активізувала ДРГ на кордоні Сумщини та намагається просунутися у бік траси “Суджа — Суми”. Водночас, за його словами, у РФ немає достатньо сил для масштабного наступу або захоплення Сумської області.