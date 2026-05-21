Тревожный сигнал из Беларуси: названы 9 признаков, что Россия может готовить новое наступление на Украину

Украинские военные и эксперты назвали девять признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке нового наступления со стороны Беларуси. Среди них — переброска войск и техники к границе, активность ДРГ и закрытие приграничных районов для гражданских.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф" со ссылкой на представителя 15 армейского корпуса ВСУ Алексея Бельского и военного эксперта Олега Старикова.

По словам Бельского, по состоянию на 20 мая критического скопления войск у северной границы Украины не зафиксировали, однако Силы обороны постоянно контролируют ситуацию.

Среди главных признаков возможной подготовки наступления военные назвали накопление личного состава у границы, переброску боеприпасов, горючего, техники и медикаментов, активизацию разведывательных дронов и киберразведки, а также работу диверсионно-разведывательных групп. Также речь идет об усилении систем ПВО и РЭБ, строительстве дорог, восстановлении военных аэродромов и вербовке местных жителей для сбора информации.

Бельский сообщил, что в 19 районах Беларуси, в том числе возле украинской границы, власти ограничили посещение лесов гражданскими. По его словам, это может быть связано с учениями с применением ядерного оружия с участием российских военных, о которых Минобороны Беларуси заявило 18 мая.

"С целью недопущения повторного вторжения противника на территорию Украины созданы минные заграждения, противотанковые рвы и фортификационные сооружения", — заявил Бельский.

Военный эксперт Олег Стариков отметил, что ключевую роль в выявлении подготовки к наступлению играет разведка.

"Военная разведка обязана все эти разведывательные признаки выявлять, а пограничники — фиксировать все виды движения сил и средств в пограничной зоне", — сказал он.

Ранее стало известно, что Беларусь совместно с РФ проводит учения по применению ядерного оружия. Во время маневров военные отрабатывают транспортировку, подготовку и перемещение ядерных боеприпасов по территории страны.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия пытается втянуть Беларусь в новый этап войны. По его словам, Кремль продолжает использовать территорию страны для военного давления и угроз соседним государствам.