Тривожний сигнал з Білорусі: названо 9 ознак, що Росія може готувати новий наступ на Україну

Українські військові та експерти назвали дев’ять ознак, які можуть свідчити про підготовку нового наступу з боку Білорусі. Серед них — перекидання військ і техніки до кордону, активність ДРГ та закриття прикордонних районів для цивільних.

Про це йдеться у матеріалі видання “Телеграф” з посиланням на речника 15 армійського корпусу ЗСУ Олексія Бєльського та військового експерта Олега Старікова.

За словами Бєльського, станом на 20 травня критичного скупчення військ біля північного кордону України не зафіксували, однак Сили оборони постійно контролюють ситуацію.

Серед головних ознак можливої підготовки наступу військові назвали накопичення особового складу біля кордону, перекидання боєприпасів, пального, техніки та медикаментів, активізацію розвідувальних дронів і кіберрозвідки, а також роботу диверсійно-розвідувальних груп. Також йдеться про посилення систем ППО та РЕБ, будівництво доріг, відновлення військових аеродромів і вербування місцевих жителів для збору інформації.

Відео дня

Бєльський повідомив, що в 19 районах Білорусі, зокрема біля українського кордону, влада обмежила відвідування лісів цивільними. За його словами, це може бути пов’язано з навчаннями із застосуванням ядерної зброї за участі російських військових, про які Міноборони Білорусі заявило 18 травня.

“З метою недопущення повторного вторгнення противника на територію України створено мінні загородження, протитанкові рови та фортифікаційні споруди”, — заявив Бєльський.

Військовий експерт Олег Старіков наголосив, що ключову роль у виявленні підготовки до наступу відіграє розвідка.

“Військова розвідка зобов'язана всі ці розвідувальні ознаки виявляти, а прикордонники — фіксувати всі види руху сил і засобів у прикордонній зоні”, — сказав він.

Раніше стало відомо, що Білорусь спільно з РФ проводить навчання із застосування ядерної зброї. Під час маневрів військові відпрацьовують транспортування, підготовку та переміщення ядерних боєприпасів територією країни.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія намагається втягнути Білорусь у новий етап війни. За його словами, Кремль продовжує використовувати територію країни для військового тиску та погроз сусіднім державам.