Продвижение ценой сотен потерь: каждый километр наступления стоит РФ почти 200 солдат, — Минобороны

Россия в апреле теряла 179 военных на каждый захваченный квадратный километр украинской территории. В Минобороны заявили, что Украине удалось существенно замедлить продвижение РФ и постепенно перехватывать инициативу на фронте.

Об этом сообщает агентство "Interfax-Украина" со ссылкой на слова министра обороны Украины Михаила Федорова.

По его словам, в октябре Россия теряла 67 военных на 1 кв. км продвижения, в январе — 165, в феврале — 244, в марте — 254, а в апреле — 179.

"Сегодня каждый километр продвижения стоит врагу непропорционально больших потерь", — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что стратегическая цель Украины заключается в остановке продвижения российских войск и перехвате инициативы на фронте.

По словам министра, украинские Силы обороны сейчас наносят РФ "катастрофические потери". В апреле было убито или тяжело ранено 35 203 российских военных, в марте — 35 351, а в декабре — 34 544.

Відео дня

"Динамика подтверждает, что Украине удалось существенно замедлить продвижение врага и постепенно перехватывать инициативу. В то же время мы наращиваем активные действия и освобождаем территории", — заявил Федоров.

Министр также сообщил, что Минобороны активно закупает middle strike-дроны. По его словам, это направление стало одним из главных технологических преимуществ Украины на фронте.

"Чем больше уничтожают врага на оперативной глубине, тем меньше штурмовых действий происходит на фронте", — отметил глава ведомства.

По его словам, все приведенные данные верифицированы через систему "еБалы" и подтверждены боевыми подразделениями.

Ранее Михаил Федоров заявил, что Украина тестирует дешевые ракеты-перехватчики для борьбы с российскими дронами типа "Шахед". По его словам, часть решений уже проходит практические испытания, а государство готовится в десятки раз увеличить производство таких средств перед осенне-зимним периодом.

Также в Минобороны сообщили о росте эффективности "малой" противовоздушной обороны. За последние четыре месяца уровень сбивания "Шахедов" с помощью дронов-перехватчиков вырос вдвое, несмотря на увеличение интенсивности российских атак.

Недавно Михаил Федоров сообщил, что украинские дроны-перехватчики в марте уничтожили рекордные 33 тысячи российских воздушных целей. По его словам, это вдвое больше, чем месяцем ранее.