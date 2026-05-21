Просування ціною сотень втрат: кожен кілометр наступу коштує РФ майже 200 солдатів, — Міноборони

Росія у квітні втрачала 179 військових на кожен захоплений квадратний кілометр української території. У Міноборони заявили, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування РФ та поступово перехоплювати ініціативу на фронті.

Про це повідомляє агентство “Interfax-Україна” з посиланням на слова міністра оборони України Михайла Федорова.

За його словами, у жовтні Росія втрачала 67 військових на 1 кв. км просування, у січні — 165, у лютому — 244, у березні — 254, а у квітні — 179.

“Сьогодні кожен кілометр просування коштує ворогу непропорційно великих втрат”, — сказав Федоров.

Він наголосив, що стратегічна мета України полягає у зупиненні просування російських військ та перехопленні ініціативи на фронті.

За словами міністра, українські Сили оборони зараз завдають РФ “катастрофічних втрат”. У квітні було вбито або важко поранено 35 203 російських військових, у березні — 35 351, а у грудні — 34 544.

“Динаміка підтверджує, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування ворога та поступово перехоплювати ініціативу. Водночас ми нарощуємо активні дії та звільняємо території”, — заявив Федоров.

Міністр також повідомив, що Міноборони активно закуповує middle strike-дрони. За його словами, цей напрям став однією з головних технологічних переваг України на фронті.

“Що більше знищують ворога на оперативній глибині, то менше штурмових дій відбувається на фронті”, — зазначив очільник відомства.

За його словами, усі наведені дані верифіковані через систему “єБали” та підтверджені бойовими підрозділами.

Раніше Михайло Федоров заявив, що Україна тестує дешеві ракети-перехоплювачі для боротьби з російськими дронами типу "Шахед". За його словами, частина рішень уже проходить практичні випробування, а держава готується у десятки разів збільшити виробництво таких засобів перед осінньо-зимовим періодом.

Також у Міноборони повідомили про зростання ефективності “малої” протиповітряної оборони. За останні чотири місяці рівень збиття “Шахедів” за допомогою дронів-перехоплювачів зріс удвічі, попри збільшення інтенсивності російських атак.

Нещодавно Михайло Федоров повідомив, що українські дрони-перехоплювачі у березні знищили рекордні 33 тисячі російських повітряних цілей. За його словами, це вдвічі більше, ніж місяцем раніше.