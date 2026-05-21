Україна тестує дешеві ракети для збиття "Шахедів": Федоров розповів, коли масштабують виробництво

Україна посилює роботу над створенням недорогих ракет-перехоплювачів для протидії російським дронам типу "Шахед". Частина рішень уже перебуває на етапі випробувань, а паралельно держава готується до масштабного нарощування їхнього виробництва для формування запасів на осінньо-зимовий період.

Як розповів міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з медіа 21 травня, у межах завдань, визначених президентом Володимиром Зеленським, основний фокус зараз спрямований на створення дешевших засобів перехоплення російських безпілотників "Шахед". За його словами, як пише "Укрінформ", вже є напрацювання, які перебувають на фінальній стадії доопрацювання та проходять практичне тестування.

Крім того, Федоров підкреслив, що головним завданням є різке збільшення обсягів виробництва — у десятки разів — із формуванням достатнього резерву таких засобів на період підвищених навантажень восени та взимку. Водночас ідеться не лише про нарощування кількості, а й про зниження вартості перехоплювачів та підготовку до появи більш складних модифікацій "Шахедів", зокрема реактивних.

Він додав, що нові ракети мають стати важливою складовою багаторівневої системи захисту критичної інфраструктури. Вони працюватимуть у поєднанні з дронами-перехоплювачами, а для розвитку цього напряму держава залучає грантове фінансування, розширює виробничі можливості та оновлює команди розробників.

Також під час зустрічі з медіа обговорювалося суттєве підвищення ефективності "малої" протиповітряної оборони. За останні чотири місяці рівень збиття "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів зріс удвічі, попри зростання інтенсивності атак Росії приблизно на 35% щомісяця.

Окремо Федоров зазначив, що постачання дронів-перехоплювачів за цей самий період збільшилося у 2,6 раза. Це, за його словами, дозволяє формувати більш гнучку та економічно ефективну систему реагування на повітряні загрози.

За його словами, важливим елементом модернізації ППО стало впровадження процедури after-action review — стандарту НАТО, що передбачає детальний аналіз бойових дій після їх завершення.

"Разом із Повітряними силами та військовими після кожної масштабної атаки ми проводимо детальний розбір. Дивимося маршрут кожної ракети й дрона, траєкторії польоту, точки перехоплення, технічні деталі, причини, чому певні цілі не були збиті, що потрібно змінити в роботі мобільних груп, РЕБ чи дронів-перехоплювачів", — пояснив міністр.

Він уточнив, що така система постійного аналізу вже фактично стала основою для перебудови протиповітряної оборони. Вона впливає на розміщення сил, структуру управління та формування більш стійкої, постійної системи замість тимчасових рішень. Кінцева мета — досягнення рівня перехоплення повітряних цілей до 95%.

