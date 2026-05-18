В Україні випробують крилату ракету з дальністю польоту до 2000 км: що відомо

В Україні проведуть льотні випробування нової крилатої ракети RUTA Block 3. Виробниками ракет є Україна, Нідерланди та Німеччина.

Льотні тести третьої ракети з сімейства ракет RUTA відбудуться в 2027 році. Про це повідомила компанія Destinus спільно з партнером Rheinmetall.

Ракета матиме змогу долати відстані до 2000 кілометрів. Попередні версії ракети вже перейшли до серійного виробництва.

Україна бере участь у розробці ракети, а також проводить оперативні випробування Block 3 та здійснює виготовлення ключових компонентів. Натомість у Нідерландах розташований головний інженерний та виробничий центр, де налагоджено серійний випуск сімейства RUTA. Німеччина на своєму підприємстві Rheinmetall Destinus Strike Systems повинна забезпечити серійне виробництво та фінальну інтеграцію.

Що відомо про попередні ракети серії

RUTA Block 1 серійно виробляється в Нідерландах. Натомість RUTA Block 2 розроблена за підтримки української платформи Brave1 і наразі проходить льотні випробування в Україні. Масштабування її виробництва заплановане на 2026 рік.

RUTA Block 3 — що відомо

Ракета RUTA Block 3 матиме турбореактивний двигун, який наразі перебуває на стадії проєктування. Бойова частина нової ракети складе 250 кг.

Вона буде оснащена автономною навігацією для роботи там, де GPS-сигнал буде заглушено. Також головка ракети матиме термінальне наведення на ціль.

"Програма покликана перевести європейські далекобійні ударні спроможності від обмежених запасів до стабільного промислового виробництва", — зазначили в компанії.

