В Украине испытают крылатую ракету с дальностью полета до 2000 км: что известно

В Украине проведут летные испытания новой крылатой ракеты RUTA Block 3. Производителями ракет являются Украина, Нидерланды и Германия.

Летные тесты третьей ракеты из семейства ракет RUTA состоятся в 2027 году. Об этом сообщила компания Destinus совместно с партнером Rheinmetall.

Ракета сможет преодолевать расстояния до 2000 километров. Предыдущие версии ракеты уже перешли к серийному производству.

Украина участвует в разработке ракеты, а также проводит оперативные испытания Block 3 и осуществляет изготовление ключевых компонентов. Зато в Нидерландах расположен главный инженерный и производственный центр, где налажен серийный выпуск семейства RUTA. Германия на своем предприятии Rheinmetall Destinus Strike Systems должна обеспечить серийное производство и финальную интеграцию.

Что известно о предыдущих ракетах серии

RUTA Block 1 серийно производится в Нидерландах. Зато RUTA Block 2 разработана при поддержке украинской платформы Brave1 и сейчас проходит летные испытания в Украине. Масштабирование ее производства запланировано на 2026 год.

RUTA Block 3 — что известно

Ракета RUTA Block 3 будет иметь турбореактивный двигатель, который сейчас находится на стадии проектирования. Боевая часть новой ракеты составит 250 кг.

Она будет оснащена автономной навигацией для работы там, где GPS-сигнал будет заглушен. Также головка ракеты будет иметь терминальное наведение на цель.

"Программа призвана перевести европейские дальнобойные ударные способности от ограниченных запасов к стабильному промышленному производству", — отметили в компании.

Напомним, что совладелец Fire Point Денис Штилерман заявил, что украинская баллистическая ракета, которая сможет достичь Москвы, будет готова уже в середине лета. При этом компания, которая разработала ракету "Фламинго", сможет делать столько баллистических FP-9, сколько потребуется.

В начале февраля соучредители компании Fire Point анонсировали ракеты FP-7 и FP-9. Так сообщалось, что ракета FP-7 должна стать заменой ATACMS.

27 февраля компания Fire Point показала пуск новой баллистической ракеты FP-7.

Впервые ракеты FP-7 и FP-9 были продемонстрированы еще на международной выставке MSPO в Польше. Тогда сообщалось, что ракета сможет поражать цели на расстоянии до 200 км со скоростью 1500 м/с, имеет боевую часть 150 кг и точность 14 метров. Пуск ракеты осуществляется с наземной платформы, что обеспечивает оперативность.