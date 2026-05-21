Украина тестирует дешевые ракеты для сбивания "Шахедов": Федоров рассказал, когда масштабируют производство

Украина усиливает работу над созданием недорогих ракет-перехватчиков для противодействия российским дронам типа "Шахед". Часть решений уже находится на этапе испытаний, а параллельно государство готовится к масштабному наращиванию их производства для формирования запасов на осенне-зимний период.

Как рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с медиа 21 мая, в рамках задач, определенных президентом Владимиром Зеленским, основной фокус сейчас направлен на создание более дешевых средств перехвата российских беспилотников "Шахед". По его словам, как пишет "Укринформ", уже есть наработки, которые находятся на финальной стадии доработки и проходят практическое тестирование.

Кроме того, Федоров подчеркнул, что главной задачей является резкое увеличение объемов производства — в десятки раз — с формированием достаточного резерва таких средств на период повышенных нагрузок осенью и зимой. При этом речь идет не только о наращивании количества, но и о снижении стоимости перехватчиков и подготовке к появлению более сложных модификаций "Шахедов", в частности реактивных.

Он добавил, что новые ракеты должны стать важной составляющей многоуровневой системы защиты критической инфраструктуры. Они будут работать в сочетании с дронами-перехватчиками, а для развития этого направления государство привлекает грантовое финансирование, расширяет производственные возможности и обновляет команды разработчиков.

Также во время встречи с медиа обсуждалось существенное повышение эффективности "малой" противовоздушной обороны. За последние четыре месяца уровень сбития "Шахедов" с помощью дронов-перехватчиков вырос вдвое, несмотря на рост интенсивности атак России примерно на 35% ежемесячно.

Отдельно Федоров отметил, что поставки дронов-перехватчиков за этот же период увеличились в 2,6 раза. Это, по его словам, позволяет формировать более гибкую и экономически эффективную систему реагирования на воздушные угрозы.

По его словам, важным элементом модернизации ПВО стало внедрение процедуры after-action review — стандарта НАТО, предусматривающего детальный анализ боевых действий после их завершения.

"Вместе с Воздушными силами и военными после каждой масштабной атаки мы проводим детальный разбор. Смотрим маршрут каждой ракеты и дрона, траектории полета, точки перехвата, технические детали, причины, почему определенные цели не были сбиты, что нужно изменить в работе мобильных групп, РЭБ или дронов-перехватчиков", — пояснил министр.

Он уточнил, что такая система постоянного анализа уже фактически стала основой для перестройки противовоздушной обороны. Она влияет на размещение сил, структуру управления и формирование более устойчивой, постоянной системы вместо временных решений. Конечная цель — достижение уровня перехвата воздушных целей до 95%.

