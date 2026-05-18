РФ приближается к "новому рекорду": в мае Украину могут атаковать более 7000 БпЛА, — аналитик

Россия продолжает наращивать массированные удары по Украине и все активнее применяет ударные дроны и ракеты. По оценкам OSINT-аналитиков, в этом году май может стать новым рекордным месяцем по количеству запусков беспилотников после пиковых атак в начале года.

На своей странице в социальной сети X OSINT-аналитик Клеман Молен обнародовал сообщение, в котором заявил, что российская армия усиливает кампанию ударов по Украине и увеличивает масштабы атак. По словам аналитика, с начала 2026 года Россия существенно увеличила количество атак дронами дальнего радиуса действия и ракетами. По его прогнозам, только в мае оккупанты могут осуществить более 7000 запусков стратегических беспилотников. В то же время он уточнил, что примерно 30-40% таких целей являются дронами-приманками, которые должны перегружать украинскую систему ПВО.

В частности, аналитик отметил, что российская армия ежедневно запускает по Украине сотни иранских дронов-камикадзе типа "Шахед", которые в РФ производят под названием "Герань". По словам Молена, российские войска уже используют несколько модернизированных версий этих беспилотников, среди которых "Герань-2", "Герань-3", а также новые модификации "Герань-4/5".

Более того, в последнее время враг начал активно запускать по территории Украины дроны-приманки, чтобы вводить в заблуждение противовоздушную оборону. Кроме того, часть из них россияне оснащают разведывательными системами или ретрансляторами для наведения других дронов.

Также Молен назвал недавнюю атаку Украины по Москве крупнейшей с начала полномасштабной войны. Как он предположил, этот удар стал ответом на массированные удары России 13 и 14 мая. Тогда, по его оценкам, российская армия выпустила около 1600 дронов в течение суток.

Еще в своей публикации специалист обратил внимание на основные цели атак российских войск, среди них он выделил:

энергетическую инфраструктуру,

железнодорожные объекты,

нефтегазовую отрасль,

автозаправочные станции,

промышленные предприятия и позиции украинских военных вблизи линии фронта.

Напомним, что в ночь на 18 мая Россия массированно атаковала Днепр дронами и ракетами. В городе пострадали 18 человек, среди которых двое детей, также повреждены жилые дома, школа и другие объекты. Той же ночью под ударом оказалась и Одесса. В городе повреждены жилые дома, лицей и детский сад, пострадали два человека, среди которых 11-летний мальчик.

Также Фокус писал, что Россия может готовить новые удары по так называемым "центрам принятия решений" в Украине. По словам Владимира Зеленского, украинская разведка получила документы, которые свидетельствуют о подготовке новых атак по политическим и военным объектам.