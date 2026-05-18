РФ наближається до "нового рекорду": у травні Україну можуть атакувати понад 7000 БпЛА, — аналітик

Росія продовжує нарощувати масовані удари по Україні та все активніше застосовує ударні дрони й ракети. За оцінками OSINT-аналітиків, цього року травень може стати новим рекордним місяцем за кількістю запусків безпілотників після пікових атак на початку року.

На своїй сторінці в соціальній мережі X OSINT-аналітик Клеман Молен оприлюднив допис, у якому заявив, що російська армія посилює кампанію ударів по Україні та збільшує масштаби атак. За словами аналітика, від початку 2026 року Росія суттєво збільшила кількість атак дронами дальнього радіуса дії та ракетами. За його прогнозами, лише у травні окупанти можуть здійснити понад 7000 запусків стратегічних безпілотників. Водночас він уточнив, що приблизно 30–40% таких цілей є дронами-приманками, які мають перевантажувати українську систему ППО.

Зокрема, аналітик зазначив, що російська армія щодня запускає по Україні сотні іранських дронів-камікадзе типу "Шахед", які у РФ виробляють під назвою "Герань". За словами Молена, російські війська вже використовують кілька модернізованих версій цих безпілотників, серед яких "Герань-2", "Герань-3", а також нові модифікації "Герань-4/5".

Відео дня

Ба більше, останнім часом ворог почав активно запусками по території України дрони-приманки, аби вводити в оману протиповітряну оборону. Крім того, частину з них росіяни оснащують розвідувальними системами або ретрансляторами для наведення інших дронів.

Також Молен назвав нещодавню атаку України по Москві найбільшою від початку повномасштабної війни. Як він припустив, цей удар став відповіддю на масовані удари Росії 13 та 14 травня. Тоді, за його оцінками, російська армія випустила близько 1600 дронів протягом однієї доби.

Ще у своїй публікації фахівець звернув увагу на основні цілі атак російських військ, серед них він виділив:

енергетичну інфраструктуру,

залізничні об’єкти,

нафтогазову галузь,

автозаправні станції,

промислові підприємства та позиції українських військових поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, що в ніч на 18 травня Росія масовано атакувала Дніпро дронами та ракетами. У місті постраждали 18 людей, серед яких двоє дітей, також пошкоджені житлові будинки, школа та інші об’єкти. Тієї ж ночі під ударом опинилася й Одеса. У місті пошкоджено житлові будинки, ліцей і дитячий садок, постраждали двоє людей, серед яких 11-річний хлопчик.

Також Фокус писав, що Росія може готувати нові удари по так званих "центрах прийняття рішень" в Україні. За словами Володимира Зеленського, українська розвідка отримала документи, які свідчать про підготовку нових атак по політичних і військових об’єктах.