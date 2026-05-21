Германия показала новейший истребитель Eurofighter Tranche 4: видит сотни целей (фото)

Военно-воздушные силы Германии (Люфтваффе) впервые показали новейший истребитель Eurofighter Tranche 4, который демонстрировали в цехах компании Airbus Defense & Space. Самолет еще ни разу не поднимался в воздух, но есть видео с объяснением принципа работы радара для отслеживания сотни целей.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon получил новую версию Tranche 4, и в течение ближайших недель состоятся первые летные испытания, рассказали на милитарном портале The War Zone. Одноместный самолет показали в цеху компании Airbus Defense & Space в рамках Airbus Defence Summit 2026, который проходит в городе Манхинг в Германии. На борту заметили заводской номер GS0115. Кампания сообщила, что изготовили несколько экземпляров, — количество не указано.

Eurofighter Tranche 4 — детали работы радара

На портале напомнили, что контракт на изготовление Tranche 4 заключили в ноябре 2020 года. Согласно договоренностям, речь шла о партии в 38 истребителей, из них 31 — одноместный, семь — двухместные. Срок выполнения соглашения — с 2025 по 2030 год. Также уточнили, что указанная партия Tranche 4 должна заменить самолеты версии Tranche 1, а дополнительные 55 пойдут на замену Tornado. Кроме того, в конце 2025 года заключили контракт на 20 Eurofighter Tranche 5

Eurofighter Typhoon Tranche 4 — это европейский многоцелевой истребитель 4,5 поколения, который может вести воздушный бой и бить по наземным целям. Отдельно отмечается важное отличие: самолет имеет радар ECRS Mk 1 с активной электронно-сканированной решеткой (AESA) и поэтому может вести около сотни целей. На TWZ отметили, что отсутствие AESA было проблемой для Eurofighter, и теперь этого недостатка уже нет.

Возможности радаров ECRS на Tranche 4:

радиолокация (обнаружение и ведение целей);

радиоэлектронная борьба;

обнаружение и отслеживание целей на больших расстояниях и с высокой точностью. Благодаря этому есть возможность эффективно использовать ракеты класса "воздух-воздух" за пределами визуальной дальности (например, Meteor);

способны заметить малозаметные цели, которые летят на низких высотах, что особенно важно в современных условиях — то есть "видят" дроны и крылатые ракеты.

надежнее, поскольку имеют меньше движущихся частей.

Особенности конструкции Eurofighter Typhoon Tranche 4

В кабине пилота разместили дисплей большой площади, новые компьютеры управления полетом, коммуникационное оборудование и системы управления вооружением. Кроме того, самолет имеет улучшенную авионику, уточнили на TWZ. Также заметили, что не было переднего инфракрасного и инфракрасного датчика поиска и отслеживания: вероятно, Германия от них отказалась из соображений уменьшения цены.

На портале также рассказали, что Германия планирует модифицировать 15 Eurofighter в самолеты радиоэлектронной борьбы. Для этого на истребители Typhoon EK поставят комплексы РЭБ Arexis от Saab и вооружат противорадиационными управляемыми ракетами AGM-88E для уничтожения вражеской ПВО. Аналитики TWZ подытожили, что Eurofighter уже теряла позиции в Люфтваффе, но, учитывая сделки и разработки, ситуация изменилась и сотрудничество с Германией продолжилось.

