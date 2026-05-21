Німеччина показала новітній винищувач Eurofighter Tranche 4: бачить сотні цілей (фото)

Військово-повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) вперше показали новітній винищувач Eurofighter Tranche 4, який демонстрували у цехах компанії Airbus Defense & Space. Літак ще жодного разу не здіймався в повітря, але є відео з поясненням роботи радара для відстеження сотні цілей.

Багатоцільовий винищувач Eurofighter Typhoon отримав нову версію Tranche 4, і протягом найближчих тижнів відбудуться перші льоті випробування, розповіли на мілітарному порталі The War Zone. Одномісний літак показали у цеху компанії Airbus Defense&Space у рамках Airbus Defence Summit 2026, який проходиться у місті Манхінг у Німеччині. На борту помітили заводський номер GS0115. Кампанія повідомила, що виготовили кілька екземплярів, — кількість не вказана.

Eurofighter Tranche 4 — деталі роботи радара

На порталі нагадали, що контракт на виготовлення Tranche 4 уклали у листопаді 2020 року. Згідно з домовленостями, ішлося про партію у 38 винищувачів, з них 31 — одномісний, сім — двомісні. Термін виконання угоди — з 2025 по 2030 рік. Також уточнили, що вказана партія Tranche 4 повинна замінити літаки версії — Tranche 1, а додаткові 55 підуть на заміну Tornado. Крім того, наприкінці 2025 року уклали контракт на 20 Eurofighter Tranche 5

Eurofighter Tranche 4 — деталі

Eurofighter Typhoon Tranche 4 — це європейський багатоцільовий винищувач 4,5 покоління, який може вести повітряний бій та бити по наземних цілях. Окремо наголошується на важливій відмінності: літак має радар ECRS Mk 1 з активною електронно-сканованою решіткою (AESA) і тому може вести близько сотні цілей. На TWZ зауважили, що відсутність AESA була проблемою для Eurofighter, і тепер цього недоліку вже немає.

Можливості радарів ECRS на Tranche 4:

радіолокація (виявлення та ведення цілей);

радіоелектронна боротьба;

виявлення та відстеження цілей на більших відстанях та з вищою точністю. Завдяки цьому є можливість ефективно використовувати ракети класу "повітря-повітря" за межею візуальної дальності (наприклад, Meteor);

здатні помітити малопомітні цілі, які летять на низьких висотах, що особливо важливо в сучасних умовах — тобто "бачать" дрони та крилаті ракети.

надійніші, оскільки мають менше рухомих частин.

Особливості конструкції Eurofighter Typhoon Tranche 4

У кабіні пілота розмістили дисплей великої площі, нові комп'ютери керування польотом, комунікаційне обладнання та системи керування озброєнням. Крім того, літак має покращену авіоніку, уточнили на TWZ. Також помітили, що не було переднього інфрачервоного та інфрачервоного датчика пошуку та відстеження: ймовірно, Німеччина від них відмовилась з міркувань зменшення ціни.

На порталі також розповіли, що Німеччина планує модифікувати 15 Eurofighter на літаки радіоелектронної боротьби. Для цього на винищувачі Typhoon EK поставлять комплекси РЕБ Arexis від Saab і озброять протирадіаційними керованими ракетами AGM-88E для знищення ворожої ППО. Аналітики TWZ підсумували, що Eurofighter вже втрачала позиції в Люфтваффе, але, з огляду на угоди та розробки, ситуація змінилась і співпраця з Німеччиною продовжилась..

