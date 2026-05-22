Билет на выживание: российские военные могут перевестись в "Ахмат" за сотни тысяч рублей, — АТЕШ

В российской армии разоблачили схему платного перевода военных в спецподразделение "Ахмат". Сумма стартует от 500 тысяч рублей и зависит от того, насколько далеко от фронта будет служить боец.

Об этом сообщили в партизанском движении "АТЕШ".

По информации агента движения, который служит рядом с "Ахматом", командование подразделения продает военным из других частей возможность официального перевода за деньги.

В "АТЕШ" утверждают, что схема действует системно, а к ней привлечено руководство "Ахмата" на всех уровнях, включая Апти Алаудинова. Стоимость перевода зависит от условий будущей службы: чем дальше от передовой, тем выше цена.

Как отмечают в движении, в последние месяцы "расценки" существенно выросли из-за увеличения потерь среди личного состава ВС РФ. Российские военные соглашаются платить, чтобы избежать бессрочной службы по контракту в других подразделениях, ведь в "Ахмате" срок службы на передовой ограничен несколькими годами.

"Люди платят, лишь бы только вырваться из своих частей. Там контракт — это приговор без срока. А здесь заплатил — и через несколько лет ты уже свободен", — рассказал агент "АТЕШ".

В движении заявили, что командование "Ахмата" фактически зарабатывает на желании российских военных сохранить жизнь и оставить самые опасные участки фронта.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о спецоперации на Сумском направлении, во время которой подразделение "Ахмат", связанное с Рамзаном Кадыровым, понесло значительные потери в живой силе и технике. По данным ГУР, операция длилась с февраля по апрель 2026 года, а среди ликвидированных и раненых — десятки наемников.

Ранее расследователи InformNapalm сообщали о возможной причастности подразделений "Ахмат" к схемам контрабанды оружия с оккупированных территорий Украины и РФ. По их данным, оружие переправляли через Крым при содействии батальона "Ахмат-Восток", который помогал избегать проверок на блокпостах.