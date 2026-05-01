Спецоперация ГУР на Сумщине: подразделение Кадырова "Ахмат" понесло наибольшие потери с начала войны

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о проведении спецоперации на Сумском направлении, в результате которой подразделение "Ахмат", которое фактически подчиняется Рамзану Кадырову, понесло значительные потери в живой силе и технике.

По данным разведки, операция длилась с февраля по апрель 2026 года. Ее проводили спецподразделение "Шаманбат" вместе со 104 бригадой ТрО "Горынь" и подразделением агентурных операций. В результате был уничтожен 41 наемник, еще 87 ранены, более сотни считаются пропавшими без вести.

В ГУР отметили, что ключевую роль сыграл агент — бывший военнослужащий "Ахмата", с которым установили связь в начале 2025 года. Его вывели на подконтрольную Украине территорию, а впоследствии он помог установить устройство для прослушивания в месте совещаний командования подразделения. Это позволило получать информацию о планах врага и наносить прицельные удары во время перемещений и в районах сосредоточения.

Также, по данным разведки, уничтожено и повреждено более 160 единиц бронированной и автомобильной техники, более 25 беспилотников, а также средства связи, РЭБ и склады с вооружением и топливом.

Командир ичкерийских добровольцев спецподразделения "Шаманбат" Абдул Хаким призвал чеченцев не вступать в российскую армию или переходить на сторону Украины.

"Что вам сделали украинцы? Кого из вас они убили? Берегите себя и переходите на нашу сторону", — сказал он.

В ГУР отметили, что это были одни из самых больших потерь подразделения "Ахмат" с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее расследователи сообщали, что связанные с Рамзаном Кадыровым подразделения "Ахмат" могли быть причастны к схемам контрабанды оружия на оккупированные территории Украины и в РФ. По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm, российские военные отбирали оружие у своих солдат или списывали его как потери, после чего переправляли "излишки" через Крым при содействии кадыровцев.

В материале говорится, что к схеме были привлечены военные подразделения "Шторм" ВС РФ, а ключевую роль в перевозке играл батальон "Ахмат-Восток", который имел влияние на блокпостах и помогал избегать проверок. Хакеры также установили, что оружие могли получать различными способами — от "трофеев" до краж у смежных подразделений.

Иностранные СМИ также писали, что возможное ухудшение состояния здоровья Рамзана Кадырова может привести к дестабилизации в Чечне. В случае его смерти в регионе может вспыхнуть внутренняя борьба за власть, что угрожает безопасности на всем Северном Кавказе.