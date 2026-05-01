Спецоперація ГУР на Сумщині: підрозділ Кадирова "Ахмат" зазнав найбільших втрат з початку війни

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про проведення спецоперації на Сумському напрямку, внаслідок якої підрозділ "Ахмат", який фактично підпорядковується Рамзану Кадирову, зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

За даними розвідки, операція тривала з лютого по квітень 2026 року. Її проводили спецпідрозділ “Шаманбат” разом із 104 бригадою ТрО “Горинь” та підрозділом агентурних операцій. У результаті було знищено 41 найманця, ще 87 поранено, понад сотня вважається зниклими безвісти.

У ГУР зазначили, що ключову роль відіграв агент — колишній військовослужбовець “Ахмату”, з яким встановили зв’язок на початку 2025 року. Його вивели на підконтрольну Україні територію, а згодом він допоміг встановити пристрій для прослуховування у місці нарад командування підрозділу. Це дозволило отримувати інформацію про плани ворога і завдавати прицільних ударів під час переміщень і в районах зосередження.

Також, за даними розвідки, знищено і пошкоджено понад 160 одиниць броньованої та автомобільної техніки, більше ніж 25 безпілотників, а також засоби зв’язку, РЕБ і склади з озброєнням та паливом.

Командир ічкерійських добровольців спецпідрозділу “Шаманбат” Абдул Хакім закликав чеченців не вступати до російської армії або переходити на бік України.

“Що вам зробили українці? Кого з вас вони вбили? Бережіть себе і переходьте на нашу сторону”, — сказав він.

У ГУР наголосили, що це були одні з найбільших втрат підрозділу “Ахмат” з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше розслідувачі повідомляли, що пов’язані з Рамзаном Кадировим підрозділи “Ахмат” могли бути причетні до схем контрабанди зброї на окуповані території України та в РФ. За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, російські військові відбирали зброю у своїх солдатів або списували її як втрати, після чого переправляли “надлишки” через Крим за сприяння кадирівців.

У матеріалі йдеться, що до схеми були залучені військові підрозділу “Шторм” ЗС РФ, а ключову роль у перевезенні відігравав батальйон “Ахмат-Восток”, який мав вплив на блокпостах і допомагав уникати перевірок. Хакери також встановили, що зброю могли отримувати різними способами — від “трофеїв” до крадіжок у суміжних підрозділів.

Іноземні ЗМІ також писали, що можливе погіршення стану здоров’я Рамзана Кадирова може призвести до дестабілізації в Чечні. У разі його смерті в регіоні може спалахнути внутрішня боротьба за владу, що загрожує безпеці на всьому Північному Кавказі.