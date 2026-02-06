Ненависть у Чечні "може вибухнути" після смерті Кадирова: як це загрожує Кремлю, — ЗМІ

Смерть лідера Чечні Рамзана Кадирова може призвести до сплеску насильства в регіоні та створити нестабільність на Північному Кавказі. Такий розвиток подій, за прогнозами експертів, загрожує навіть позиціям Володимира Путіна.

Як повідомляє видання The i Paper, Рамзан Кадиров керує Чечнею з 2007 року та є вже довгий час близьким союзником Путіна. Однак останнім часом йому приписують серйозні проблеми зі здоров’ям через хронічні захворювання нирок і підшлункової залози. Припущення ЗМІ про погіршення його фізичного стану також підтвердужють його появи на публіці,зокрема на певних відео, які поширюють медіа,помітно, що Кадиров виглядає слабким, важко говорить та користується палицею для ходьби. Хоч він досі намагаєтьсяпідтримувати імідж сильного лідера, його останні заяви це заперечують. Так, у нещодавньому коментарі він заговорив про смерть.

"Я не хочу доживати до старості.Хочу піти з життя, будучи коханим і шанованим усіма", — заявив диктатор.

Однак, колишній помічник Путіна Аббас Галлямов попереджає, що смерть Кадирова може спричинити серйозний сплеск насильства в регіоні. Зайого словами, протягом багатьох років Кадиров придушував усі інші чеченські групи, і залишав при владі лише свою. Загалом, через подібні лдії лідера всередині регіону сформувалася глибока ворожнеча. Тому, на думку Галлямова, після його смерті ця напруга може вибухнути, а питання спадкоємства зможе викликати хаотичну боротьбу між представниками клану, з можливими перестрілками, вибухами та вбивствами.

"Різні групи можуть вирішити, що обраний наступник — не найкращий варіант. І вони можуть спробувати грати за своїми правилами, Зважаючи на їхні звички, можливі перестрілки, вибухи та вбивства", — сказав експерт.

Наразі ймовірним наступником вважають сина Кадирова, 18-річного Адама, однак ДТП, в яку хлопець нещодавно потрапив може ускладнити передачу влади. Крім того, ще одією перепоною для його обрання є конституційні обмеження, які передбачають, що очільник Чечні повинен бути старше 30 років. Через це, експерти припускають, що тимчасово керувати республікою доведеться старійшинам клану.

У матеріалі також йдеться, що, за словами політологів, будь-який наступник навряд чи зможе відтворити вплив Кадирова. Ба більше, його смерть може відкрити можливості для повстанських рухів на Північному Кавказі, які до цього контролював Кадиров.

"Я б сказав, що вакуум влади в Чечні дуже небезпечний для Путіна через потенційне виникнення рухів у Північному Кавказі, а Кадиров досі був клеєм, що стримував їх. Північний Кавказ повний людей, які мають різні образи на федеральний центр у Москві та на зростаючу русифікацію власних регіонів", — пояснив автор і дослідник Євразії Макс Гесс.

Крім того, українські експерти зазначають, що внутрішня боротьба в Чечні або жорсткі дії Москви щодо протидії заворушенням можуть послабити ресурси Кремля та полегшити тиск на фронтах в Україні. При цьому пригнічені групи в регіоні можуть активізуватися, висловлювати невдоволення та вимагати змін.

"У Росії немає військ — вони всі в Україні. І навіть без війни в Україні вони важко боролися проти чеченців", — сказав народний депутат України Олексій Гончаренко у коментарі The i Paper.

Нагадаємо, що джерела, наближені до Кремля та партії "Єдина Росія", запевняють, що ситуація з керівництвом Чечні як надзвичайно складна, і над її врегулюванням у столиці Росії активно працюють. Інший кремлівський співрозмовник додає, що поки Кадиров живий, радикальних змін у регіоні чекати не слід.

Також нещодавно Рамзан Кадиров прибув до Кремля у складі російської делегації на переговори Путіна та Президента ОАЕ. На оприлюдненому відео, де він запевняє, що виступає проти будь-яких переговорів помітно, що у нього є певні проблеми зі здоров'ям.