Ненависть в Чечне "может взорваться" после смерти Кадырова: как это грозит Кремлю, — СМИ

Смерть лидера Чечни Рамзана Кадырова может привести к всплеску насилия в регионе и создать нестабильность на Северном Кавказе. Такое развитие событий, по прогнозам экспертов, угрожает даже позициям Владимира Путина.

Как сообщает издание The i Paper, Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года и является уже долгое время близким союзником Путина. Однако в последнее время ему приписывают серьезные проблемы со здоровьем из-за хронических заболеваний почек и поджелудочной железы. Предположения СМИ об ухудшении его физического состояния также подтверждают его появления на публике, в частности на определенных видео, которые распространяют медиа, заметно, что Кадыров выглядит слабым, трудно говорит и пользуется палкой для ходьбы. Хотя он до сих пор пытается поддерживать имидж сильного лидера, его последние заявления это отрицают. Так, в недавнем комментарии он заговорил о смерти.

"Я не хочу доживать до старости. Хочу уйти из жизни, будучи любимым и уважаемым всеми", — заявил диктатор.

Однако, бывший помощник Путина Аббас Галлямов предупреждает, что смерть Кадырова может вызвать серьезный всплеск насилия в регионе. По его словам, в течение многих лет Кадыров подавлял все другие чеченские группы, и оставлял у власти только свою. В общем, из-за подобных действий лидера внутри региона сформировалась глубокая вражда. Поэтому, по мнению Галлямова, после его смерти это напряжение может взорваться, а вопрос наследования сможет вызвать хаотичную борьбу между представителями клана, с возможными перестрелками, взрывами и убийствами.

"Различные группы могут решить, что выбранный преемник — не лучший вариант. И они могут попытаться играть по своим правилам, учитывая их привычки, возможны перестрелки, взрывы и убийства",- сказал эксперт.

Сейчас вероятным преемником считают сына Кадырова, 18-летнего Адама, однако ДТП, в которое парень недавно попал может осложнить передачу власти. Кроме того, еще одной преградой для его избрания являются конституционные ограничения, которые предусматривают, что глава Чечни должен быть старше 30 лет. Из-за этого, эксперты предполагают, что временно управлять республикой придется старейшинам клана.

В материале также говорится, что, по словам политологов, любой преемник вряд ли сможет воссоздать влияние Кадырова. Более того, его смерть может открыть возможности для повстанческих движений на Северном Кавказе, которые до этого контролировал Кадыров.

"Я бы сказал, что вакуум власти в Чечне очень опасен для Путина из-за потенциального возникновения движений на Северном Кавказе, а Кадыров до сих пор был клеем, который сдерживал их. Северный Кавказ полон людей, которые имеют разные обиды на федеральный центр в Москве и на растущую русификацию собственных регионов", — пояснил автор и исследователь Евразии Макс Гесс.

Кроме того, украинские эксперты отмечают, что внутренняя борьба в Чечне или жесткие действия Москвы по противодействию беспорядкам могут ослабить ресурсы Кремля и облегчить давление на фронтах в Украине. При этом подавленные группы в регионе могут активизироваться, выражать недовольство и требовать изменений.

"У России нет войск — они все в Украине. И даже без войны в Украине они тяжело боролись против чеченцев", — сказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в комментарии The i Paper.

Напомним, что источники, приближенные к Кремлю и партии "Единая Россия", уверяют, что ситуация с руководством Чечни как чрезвычайно сложная, и над ее урегулированием в столице России активно работают. Другой кремлевский собеседник добавляет, что пока Кадыров жив, радикальных изменений в регионе ждать не следует.

Также недавно Рамзан Кадыров прибыл в Кремль в составе российской делегации на переговоры Путина и Президента ОАЭ. На обнародованном видео, где он уверяет, что выступает против любых переговоров заметно, что у него есть определенные проблемы со здоровьем.