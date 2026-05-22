Квиток на виживання: росiйськi вояки можуть перевестися в "Ахмат" за сотні тисяч рублів, — АТЕШ

У російській армії викрили схему платного переведення військових до спецпідрозділу "Ахмат". Сума стартує від 500 тисяч рублів і залежить від того, наскільки далеко від фронту служитиме боєць.

Про це повідомили в партизанському русі “АТЕШ”.

За інформацією агента руху, який служить поруч із “Ахматом”, командування підрозділу продає військовим з інших частин можливість офіційного переведення за гроші.

У “АТЕШ” стверджують, що схема діє системно, а до неї залучене керівництво “Ахмата” на всіх рівнях, включно з Апті Алаудіновим. Вартість переведення залежить від умов майбутньої служби: чим далі від передової, тим вища ціна.

Як зазначають у русі, останніми місяцями “розцінки” суттєво зросли через збільшення втрат серед особового складу ЗС РФ. Російські військові погоджуються платити, щоб уникнути безстрокової служби за контрактом в інших підрозділах, адже в “Ахматі” термін служби на передовій обмежений кількома роками.

“Люди платять, аби тільки вирватися зі своїх частин. Там контракт — це вирок без терміну. А тут заплатив — і через кілька років ти вже вільний”, — розповів агент “АТЕШ”.

У русі заявили, що командування “Ахмата” фактично заробляє на бажанні російських військових зберегти життя та залишити найнебезпечніші ділянки фронту.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про спецоперацію на Сумському напрямку, під час якої підрозділ “Ахмат”, пов’язаний із Рамзаном Кадировим, зазнав значних втрат у живій силі та техніці. За даними ГУР, операція тривала з лютого по квітень 2026 року, а серед ліквідованих і поранених — десятки найманців.

Раніше розслідувачі InformNapalm повідомляли про можливу причетність підрозділів “Ахмат” до схем контрабанди зброї з окупованих територій України та РФ. За їхніми даними, зброю переправляли через Крим за сприяння батальйону “Ахмат-Восток”, який допомагав уникати перевірок на блокпостах.