"Прошел Еленовку и застенок Таганрога": в плену РФ погиб военный медик "Азова" (фото)

Украинский военный медик полка "Азов" Александр Крохмалюк, который находился в российском плену и прошел Еленовку и таганрогский застенок, погиб в неволе в результате пыток. Тело бойца вернули в Украину во время одного из этапов репатриации, а экспертиза зафиксировала переломы ребер и тупую травму грудной клетки.

Как сообщил заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав Паламар на своей странице в Facebook, Александр Крохмалюк присоединился к "Азову" в 2016 году и служил военным медиком. На момент попадания в плен он был начальником медицинской службы.

По словам Паламара, военный прошел через колонию в Еленовке и таганрогский застенок. Последним известным местом его содержания было СИЗО-2 в российском Камышине. В сентябре 2025 года тело Крохмалюка вернули в Украину в рамках очередного этапа репатриации тел "1000 на 1000". Судебно-медицинская экспертиза во Львове от 22 сентября установила, что причиной смерти стали переломы ребер и тупая травма грудной клетки.

Паламар заявил, что этот случай является еще одним подтверждением систематических пыток украинских военнопленных в РФ и грубого нарушения Женевской конвенции. Он отметил, что международное сообщество должно не только документировать такие преступления, но и реагировать на них более решительно.

"Пытки и убийства украинских военнопленных — это целенаправленная варварская государственная политика россиян. Систематическая и задокументированная, но безнаказанная. Цивилизованный мир не может ограничиваться только мониторингом и отчетами. Фиксировать преступления — необходимо. Но этого мало. Зло, которое не встречает решительного ответа, множится", — говорится в его заметке.

Также заместитель командира "Азова" призвал украинских дипломатов, правозащитников и международные организации постоянно поднимать вопрос гибели и пыток украинских пленных на международных площадках, в частности в ООН, Совете Европы и ОБСЕ. В конце сообщения он выразил соболезнования семье, друзьям и собратьям погибшего военного медика.

"Возвращение украинских военнопленных и военнопленных "Азова" является вашим долгом и должно быть приоритетом международных отношений Украины уже сейчас. Иначе придет время, когда некого будет возвращать из плена", — добавил он.

Напомним, как рассказывал заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, Россия не спешит возвращать военнопленных, поскольку использует их как инструмент давления на Украину и средство для продвижения собственных пропагандистских нарративов.

Также Фокус писал, что в украинском Министерстве иностранных дел назначили посла по особым поручениям по вопросам, связанным с военнопленными, гражданскими, лишенными личной свободы, и без вести пропавшими.