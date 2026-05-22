"Пройшов Оленівку та катівню Таганрога": у полоні РФ загинув військовий медик "Азову" (фото)

Український військовий медик полку "Азов" Олександр Крохмалюк, який перебував у російському полоні та пройшов Оленівку і таганрозьку катівню, загинув у неволі внаслідок катувань. Тіло бійця повернули в Україну під час одного з етапів репатріації, а експертиза зафіксувала переломи ребер та тупу травму грудної клітини.

Як повідомив заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав Паламар на своїй сторінці у Facebook, Олександр Крохмалюк долучився до "Азову" у 2016 році та служив військовим медиком. На момент потрапляння в полон він був начальником медичної служби.

За словами Паламара, військовий пройшов через колонію в Оленівці та таганрозьку катівню. Останнім відомим місцем його утримання було СІЗО-2 у російському Камишині. У вересні 2025 року тіло Крохмалюка повернули в Україну в межах чергового етапу репатріації тіл "1000 на 1000". Судово-медична експертиза у Львові від 22 вересня встановила, що причиною смерті стали переломи ребер та тупа травма грудної клітини.

Паламар заявив, що цей випадок є ще одним підтвердженням систематичних катувань українських військовополонених у РФ та грубого порушення Женевської конвенції. Він наголосив, що міжнародна спільнота має не лише документувати такі злочини, а й реагувати на них більш рішуче.

У російському полоні закатували військового медика "Азову" Фото: Facebook

"Катування і вбивства українських військовополонених — це цілеспрямована варварська державна політика росіян. Систематична та задокументована, але безкарна. Цивілізований світ не може обмежуватися лише моніторингом та звітами. Фіксувати злочини — необхідно. Але цього замало. Зло, яке не зустрічає рішучої відповіді, множиться", — йдеться в його дописі.

Також заступник командира "Азову" закликав українських дипломатів, правозахисників та міжнародні організації постійно порушувати питання загибелі та катувань українських полонених на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН, Раді Європи та ОБСЄ. Наприкінці допису він висловив співчуття родині, друзям та побратимам загиблого військового медика.

"Повернення українських військовополонених та військовополонених "Азову" є вашим обовʼязком та має бути пріоритетом міжнародних відносин України вже зараз. Інакше прийде час, коли нікого буде повертати з полону", — додав він.

