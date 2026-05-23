Киев может стать прифронтовым городом: военный оценил новую угрозу для столицы

Россиянам достаточно будет зайти на несколько километров в глубь Киевской области и после этого столица вообще не будет отдыхать. Таким образом Киев может стать фактически прифронтовым городом.

Вспоминая, как легко в 2022 году ВС РФ почти дошли до Киева, для россиян является большим соблазном пытаться повторить подобное. Об этом "Униан" рассказал инструктор операторов беспилотников, глава Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.

Россиянам, заметил он, уже не надо заходить в Ирпень, чтобы начать воздушный террор Киева.

"Им достаточно будет зайти до уровня Иванкова, и после этого у нас столица будет вообще не спать", — считает военный.

Он не исключает, что Россия, в рамках эскалации, может начать наносить удары по правительственному кварталу, Банковой или же элитному дачному району Конча-Заспа на южной окраине Киева.

Если россияне начнут "кошмарить" Киев дешевыми ударными беспилотниками вроде "Молний", это будет выглядеть совсем иначе, чем атаки "Шахедами", подчеркнул Игорь Луценко.

По его словам, перевод украинской столицы в режим прифронтовых городов вроде Харькова или Запорожья, может быть программой-максимум для Кремля, но создаст соответствующую картинку для россиян, иностранцев и украинцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вероятное наступление из Беларуси будет направлено на Ровно, Житомир и Волынь. Под такой же угрозой окажутся Киевская и Черниговская области.

Ранее Александр Лукашенко называл "болтовней" слова Владимира Зеленского о новом наступлении России с севера. Беларусь, отметил он, будет реагировать только на вторжение со стороны Украины.