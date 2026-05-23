Київ може стати прифронтовим містом: військовий оцінив нову загрозу для столиці

Росіянам достатньо буде зайти на декілька кілометрів у глиб Київської області й після цього столиця взагалі не відпочиватиме. Таким чином Києва може стати фактично прифронтовим містом.

Пригадуючи, як легко у 2022 році ЗС РФ майже дійшли до Києва, для росіян є великою спокусою намагатися повторити подібне. Про це "Уніан" розповів інструктор операторів безпілотників, голова Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко.

Росіянам, зауважив він, вже не треба заходити до Ірпеня, щоб почати повітряний терор Києва.

"Їм достатньо буде зайти до рівня Іванкова, і після цього у нас столиця буде взагалі не спати", — вважає військовий.

Він не виключає, що Росія, в рамках ескалації, може почати завдавати ударів по урядовому кварталу, Банковій або ж елітному дачному районі Конча-Заспа на південній околиці Києва.

Відео дня

Якщо росіяни почнуть "кошмарити" Київ дешевими ударними безпілотниками на кшталт "Молній", це матиме зовсім інший вигляд, ніж атаки "Шахедами", наголосив Ігор Луценко.

За його словами, переведення української столиці в режим прифронтових міст на кшталт Харкова чи Запоріжжя, може бути програмою-максимум для Кремля, але створить відповідну картинку для росіян, іноземців та українців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ймовірний наступ з Білорусі буде спрямований на Рівне, Житомир та Волинь. Під такою ж загрозою опиняться Київська та Чернігівська області.

Раніше Олександр Лукашенко називав "балаканиною" слова Володимира Зеленського про новий наступ Росії з півночі. Білорусь, зазначив він, реагуватиме лише на вторгнення з боку України.