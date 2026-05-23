Правила войны нужно переписать: журналисты CNN рассказали о поле боя в Украине (видео)

Репортеры побывали на прифронтовой "Дороге жизни", которая ведет от Дружковки до Константиновки, попали под атаку дронов и сделали вывод, что армии мира должны приспосабливаться к абсолютно новым правилами войны, где тяжелая техника вроде танков, уже не играет главную роль.

В войне на Украине беспилотники играют решающую роль, и единственная защита от бесконечного потока российских воздушных атак — это прятаться, сбивать их или, в конечном итоге, надеяться, что они выберут другую, более крупную цель — обычно это транспортные средства или военная техника, сообщают журналисты CNN.

Журналисты побывали на передовой, где россияне атаковали их 14 раз

Это технологический сдвиг, который изменил современную войну и, по крайней мере на данный момент, дал Украине передышку в противостоянии с гораздо более крупным противником. Но для войск, действующих в так называемой "зоне поражения", простирающейся на многие километры вдоль линии фронта, каждое движение на открытой местности чревато смертельной опасностью.

Съемочная группа CNN прошла пешком небольшой, предположительно более безопасный участок дороги между двумя украинскими позициями в сопровождении трех бойцов из 24-й механизированной бригады. Запланированная часовая прогулка в одну сторону превратилась в пятичасовое испытание, в ходе которого российские беспилотники атаковали их группу как минимум 14 раз.

Журналисты описывают, что первая атака произошла, как только проехала редкая пара танков. "Вверху послышался гул дронов, затем выстрелы, лесной массив и поврежденные дома вокруг внезапно ожили от украинских солдат, скрывавшихся в них и стрелявших в небо. Это сигнал к тому, чтобы забежать во двор, поскольку наши сопровождающие пытаются определить, есть ли там какая-либо цель для обстрела в серой, пасмурной мгле над головой", - рассказали репортеры.

Дроны сбили, их путь продолжился. Но война дронов переворачивает с ног на голову традиционные представления о фронтовой войне.

Бронетехника становится одновременно и первоочередной целью, и обузой. Скопления войск также становятся мишенью. Защитные сетки, натянутые над многими дорогами в восточном регионе Донбасса и останавливающие беспилотники, здесь не ваш друг, а лишь ограничивают передвижение.

"Услышав беспилотник, вы должны бежать в заросли, где сможете спрятаться, и где он не сможет взлететь. Пройдя сквозь защитные сетки, вам нужно будет найти или прорубить отверстие, чтобы попасть в лес", - отмечают журналисты.

А уклонение от дронов также "переворачивает с ног на голову человеческий инстинкт искать безопасность в группе": "Приходится разделяться, убегать друг от друга, поскольку в одиночку ты менее интересен для российского пилота дрона".

Журналисты отмечают, что теперь на фронте полно роботехники. Даже бойцов, которые выходят с позиций на ротацию, сопровождают роботы, которые везут их вещи. А технический специалист с позывным "Афина" отмечает, что никак не ожидала, что она столкнется с волной беспилотников и роботов, которые Украина срочно приняла на вооружение, чтобы восполнить острый кадровый кризис.

Но в хаосе постоянных атак, репортеры отдают должное украинским солдатам, которые сумели быстро адаптироваться: действуют пешком, автоматизируют некоторые задачи, активно использует технологии, наблюдая, как противник тратит свои человеческие ресурсы на неэффективные и ужасающие наземные атаки.

"Киев, возможно, и не выигрывает войну, но перестал проигрывать, и удержание позиций в таких местах, как "Дорога жизни", может привести к тому, что Россия начнет отступать", - резюмируют журналисты.

