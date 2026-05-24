Ракета пролетела сквозь общежитие в Киеве: все 74 квартиры подверглись разрушениям

В Дарницком районе столицы в результате российского удара подверглось масштабным разрушениям двухэтажное общежитие, в котором находились 74 квартиры. Здание получило настолько серьезные повреждения, что сейчас его признали непригодным для проживания, сообщили в эфире телеканала "Киев24".

Очевидцы утверждают, что ракета фактически пролетела сквозь здание общежития и только после этого сдетонировала. В результате взрыва значительные повреждения получило также предприятие, расположенное напротив. Пострадали и автомобили, припаркованные рядом со зданием: у части машин выбиты стекла и изуродованы кузова, а одна машина выгорела полностью. Глава Дарницкого района заявил, что все владельцы квартир получат единовременную компенсацию.

"В доме находится 74 квартиры. Всем владельцам мы оформляем документы на единовременную компенсацию. По 20 тысяч гривен будем выплачивать, пока не поймем, что делать с домом — или восстанавливать его, или выдавать сертификаты. Людей, которые нуждаются в отселении, нам есть куда разместить", — сообщил чиновник.

По его словам, выплаты жильцы смогут получить уже в течение двух-трех дней. После этого люди будут иметь возможность арендовать временное жилье до принятия окончательного решения о дальнейшей судьбе поврежденного общежития.

На месте атаки продолжают работать спасатели ГСЧС. Они занимаются демонтажем опасных конструкций, а также убирают обломки шифера и части кровли, которые обвалились после взрыва. Территория вокруг общежития усеяна обломками стекла, рамами и фрагментами окон, которые выбило мощной взрывной волной.

Местные жители рассказывают, что во время атаки многих жильцов не было дома — часть людей выехала за город или находилась у знакомых. В то же время в момент удара в общежитии оставались люди. По предварительной информации, погибших на этой локации нет, однако спасатели эвакуировали десять человек с легкими ранениями.

Вблизи места удара оперативно создали штаб помощи пострадавшим жителям. Людям оказывают психологическую и юридическую поддержку, а также помогают оформлять заявления о поврежденном имуществе. На месте работают правоохранители, которые документируют последствия атаки и принимают обращения граждан. Многие жители остаются возле общежития с личными вещами и ожидают дальнейших решений по расселению.

Напомним, что в результате массированной атаки РФ по Киеву повреждения зафиксировали сразу в нескольких районах столицы, в частности в Дарницком, Соломенском и Оболонском. В городе были разрушены жилые дома, общежития, предприятия и автомобили.

Ранее мы также информировали, что во время российской атаки на Киев пострадало жилье телеведущей Ольги Фреймут. Она сообщила, что взрывная волна повредила дом ее семьи, а в доме повылетали окна.