Ракета пролетіла крізь гуртожиток у Києві: усі 74 квартири зазнали руйнувань

У Дарницькому районі Києва внаслідок російського ракетного удару серйозно пошкоджено двоповерховий гуртожиток, у якому розташовувалися 74 квартири, — жодне помешкання не залишилося цілим. За словами очевидців, ракета фактично пролетіла крізь будівлю та здетонувала.

У Дарницькому районі столиці внаслідок російського удару зазнав масштабних руйнувань двоповерховий гуртожиток, у якому знаходилися 74 квартири. Будівля отримала настільки серйозні пошкодження, що наразі її визнали непридатною для проживання, повідомили в ефірі телеканалу «Київ24».

Очевидці стверджують, що ракета фактично пролетіла крізь будівлю гуртожитку й лише після цього здетонувала. Унаслідок вибуху значних пошкоджень зазнало також підприємство, розташоване навпроти. Постраждали й автомобілі, припарковані поруч із будівлею: у частини машин вибиті шибки та понівечені кузови, а одна автівка вигоріла повністю. Очільник Дарницького району заявив, що всі власники квартир отримають одноразову компенсацію.

"У будинку знаходиться 74 квартири. Усім власникам ми оформлюємо документи на одноразову компенсацію. По 20 тисяч гривень будемо виплачувати, доки не зрозуміємо, що робити з будинком — або відновлювати його, або видавати сертифікати. Людей, які потребують відселення, нам є куди розмістити", — повідомив посадовець.

За його словами, виплати мешканці зможуть отримати вже протягом двох-трьох днів. Після цього люди матимуть можливість орендувати тимчасове житло до ухвалення остаточного рішення щодо подальшої долі пошкодженого гуртожитку.

На місці атаки продовжують працювати рятувальники ДСНС. Вони займаються демонтажем небезпечних конструкцій, а також прибирають уламки шиферу та частини покрівлі, які обвалилися після вибуху. Територія навколо гуртожитку всіяна уламками скла, рамами та фрагментами вікон, які вибило потужною вибуховою хвилею.

Місцеві жителі розповідають, що під час атаки багатьох мешканців не було вдома — частина людей виїхала за місто або перебувала у знайомих. Водночас у момент удару в гуртожитку залишалися люди. За попередньою інформацією, загиблих на цій локації немає, однак рятувальники евакуювали десятьох людей із легкими пораненнями.

Поблизу місця удару оперативно створили штаб допомоги постраждалим мешканцям. Людям надають психологічну та юридичну підтримку, а також допомагають оформлювати заяви щодо пошкодженого майна. На місці працюють правоохоронці, які документують наслідки атаки та приймають звернення громадян. Багато мешканців залишаються біля гуртожитку з особистими речами й очікують подальших рішень щодо розселення.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки РФ по Києву пошкодження зафіксували одразу в кількох районах столиці, зокрема у Дарницькому, Солом’янському та Оболонському. У місті були зруйновані житлові будинки, гуртожитки, підприємства та автомобілі.

Раніше ми також інформували, що під час російської атаки на Київ постраждало житло телеведучої Ольги Фреймут. Вона повідомила, що вибухова хвиля пошкодила будинок її родини, а в оселі повилітали вікна.