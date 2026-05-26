"Никуда не поедем": в ЕС отреагировали на угрозы и требования РФ покинуть Киев

В Европейском Союзе считают шедевром лицемерия очередные российские угрозы систематически наносить удары по Киеву.

Европейские дипломаты не собираются выезжать из Киева, заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"Россия снова угрожает дипломатам и иностранцам, требуя, чтобы мы покидали Киев. Но мы никуда не поедем! Сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел России — это шедевр лицемерия", — написала Матернова в своем Facebook.

По ее словам, российский режим, который годами обстреливает жилые дома, музеи, родильные отделения, школы и электростанции, вдруг заговорил на языке "международного гуманитарного права" и "Женевских конвенций".

"Тот самый режим, который каждую ночь наносит ракетные и дроновые удары по гражданскому населению, теперь предостерегает других держаться подальше. Мы прекрасно понимаем, что именно это означает. Россия хочет запугать. Спровоцировать панику. Изолировать Украину. Это не удастся. ЕС не уйдет никуда. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной", — отметила Матернова.

Она подчеркнула, что угрозы в адрес дипломатов и международных организаций не являются показателем силы, а являются проявлением отчаяния.

"Чем агрессивнее и угрожающим становится Кремль, тем очевиднее, что режим Путина понимает: он не сможет сломать сопротивление Украины, так же как и поддержку ее партнеров", — подчеркнула Матернова.

Напомним, 25 мая Лавров предупредил Рубио о начале "системных ударов" по Киеву.

В этот же день россияне пригрозили сделать Киев "непригодным для жизни".