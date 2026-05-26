"Нікуди не поїдемо": в ЄС відреагували на погрози та вимоги РФ покинути Київ

В Європейському Союзі вважають шедевром лицемірства чергові російські погрози систематично завдавати ударів по Києву.

Європейські дипломати не збираються виїжати з Києва, заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Росія знову погрожує дипломатам та іноземцям, вимагаючи, щоб ми залишали Київ. Але ми нікуди не поїдемо! Сьогоднішня заява Міністерства закордонних справ Росії — це шедевр лицемірства", — написала Матернова у своєму Facebook.

За її словами, російський режим, який роками обстрілює житлові будинки, музеї, пологові відділення, школи та електростанції, раптом заговорив мовою "міжнародного гуманітарного права" та "Женевських конвенцій".

"Той самий режим, який щоночі завдає ракетних і дронових ударів по цивільному населенню, тепер застерігає інших триматися подалі. Ми чудово розуміємо, що саме це означає. Росія хоче залякати. Спровокувати паніку. Ізолювати Україну. Це не вдасться. ЄС не піде нікуди. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною", — зазначила Матернова.

Вона підкреслила, що погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій не є показником сили, а є проявом відчаю.

"Чим агресивнішим і загрозливішим стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє: він не зможе зламати спротив України, так само як і підтримку її партнерів", — наголосила Матернова.

Нагадаємо, 25 травня Лавров попередив Рубіо про початок "системних ударів" по Києву.

Цього ж дня росіяни пригрозили зробити Київ "непридатним для життя".