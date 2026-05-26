Спишут долги, но не всем: СМИ узнали, как летом 2026 года Путин будет мотивировать россиян воевать

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет участникам войны против Украины и их семьям не гасить просроченные кредиты.

Действие закона распространяется только на тех, кто подпишет контракт с Министерством обороны РФ начиная с 1 мая 2026 года, пишет The Moscow Times.

Срок подписания контракта должен составлять не менее года, а долги военнослужащих и их семей не должны превышать 10 млн рублей.

Кроме того, списание долга станет возможным только по тем кредитам, которые были взяты до заключения контракта с Минобороны РФ.

Военный ВС РФ также должен иметь на руках действующее решение суда о взыскании задолженности или же предоставить выданный или предъявленный исполнительный акт.

Авторы материала отметили, что впервые Путин разрешил российским оккупантам и их семьям не выплачивать просроченные кредиты в ноябре 2024 года. Тогда указ действовал при условии, если заем был взят до 1 декабря того же года.

"В случае смерти военнослужащего на фронте или из-за увечья, ранения, травмы или контузии, а также если он получит инвалидность I группы, все кредитные обязательства членов его семьи подлежат прекращению — независимо от того, когда именно его призвали или он подписал контракт", — пояснили журналисты.

