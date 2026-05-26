Спишуть борги, але не всім: ЗМІ дізнались, як влітку 2026 Путін мотивуватиме росіян воювати
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє учасникам війни проти України та їхнім сім'ям не гасити прострочені кредити.
Дія закону поширюється лише на тих, хто підпише контракт з Міністерством оборони РФ починаючи з 1 травня 2026 року, пише The Moscow Times.
Термін підписання контракта повинен становити не менше року, а борги військовослужбовців та їх родин не повинні перевищувати 10 млн рублів.
Крім того, списання боргу стане можливим лише за тими кредитами, які були взяті до укладення контракту з Міноборони РФ.
Військовий ЗС РФ також повинен мати на руках чинне рішення суду про стягнення заборгованості або ж надати виданий чи пред'явлений виконавчий акт.
Автори матеріалу зазначили, що вперше Путін дозволив російським окупантам та їхнім сім'ям не виплачувати прострочені кредити в листопаді 2024 року. Тоді указ діяв за умови, якщо позику було взято до 1 грудня того ж року.
"У разі смерті військовослужбовця на фронті або через каліцтво, поранення, травму чи контузію, а також якщо він отримає інвалідність I групи, усі кредитні зобов'язання членів його сім'ї підлягають припиненню — незалежно від того, коли саме його призвали або він підписав контракт", — пояснили журналісти.
