Мобилизация 60+: берут ли старших мужчин в штурмовые бригады

В Украине мужчины старше 60 лет не подлежат обязательной мобилизации даже во время военного положения. В то же время они могут добровольно подписать контракт с ВСУ при ряде условий.

Об этом рассказывает портал "Суббота".

С началом лета эти нормы остаются без изменений.

Представители ТЦК и СП не имеют права принудительно вручать боевую повестку мужчинам после 60 лет. В то же время украинцы этого возраста могут вступить в ряды ВСУ добровольно, если имеют боевой опыт, нужную гражданскую специальность или желание помочь армии.

Для подписания контракта нужно выполнить несколько условий. В частности, контракт заключается только при личном согласии гражданина и действует один год. Также предусмотрен испытательный срок продолжительностью шесть месяцев. После завершения контракт могут продлить по желанию сторон.

Кроме этого, пригодность к службе должна подтвердить военно-врачебная комиссия. Будущий военнослужащий также должен получить письменное согласие от командира конкретной воинской части и лично подать заявление в ТЦК вместе с этим документом.

Мужчин в возрасте 60+ не привлекают к штурмовым бригадам и боевым действиям на линии соприкосновения. Их преимущественно привлекают к логистике, связи, ремонту техники, работе в учебных центрах и ТЦК, а также к работе инструкторами, консультантами или водителями обеспечения.

