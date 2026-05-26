Мобілізація 60+: чи беруть старших чоловіків у штурмові бригади

В Україні чоловіки віком понад 60 років не підлягають обов’язковій мобілізації навіть під час воєнного стану. Водночас вони можуть добровільно підписати контракт із ЗСУ за низки умов.

Про це розповідає портал "Субота".

З початком літа ці норми залишаються без змін.

Представники ТЦК та СП не мають права примусово вручати бойову повістку чоловікам після 60 років. Водночас українці цього віку можуть вступити до лав ЗСУ добровільно, якщо мають бойовий досвід, потрібну цивільну спеціальність або бажання допомогти армії.

Для підписання контракту потрібно виконати кілька умов. Зокрема, контракт укладається лише за особистою згодою громадянина та діє один рік. Також передбачений випробувальний термін тривалістю шість місяців. Після завершення контракт можуть продовжити за бажанням сторін.

Крім цього, придатність до служби має підтвердити військово-лікарська комісія. Майбутній військовослужбовець також повинен отримати письмову згоду від командира конкретної військової частини та особисто подати заяву до ТЦК разом із цим документом.

Чоловіків віком 60+ не залучають до штурмових бригад і бойових дій на лінії зіткнення. Їх переважно залучають до логістики, зв’язку, ремонту техніки, роботи в навчальних центрах і ТЦК, а також до роботи інструкторами, консультантами чи водіями забезпечення.

