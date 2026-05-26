В "Резерв+" добавили новую категорию для оформления отсрочки: кого касаются изменения

В Украине расширили возможности оформления отсрочки от мобилизации в цифровом формате — теперь сделать это через приложение могут не только педагоги, но и научные работники высших учебных заведений и научных учреждений. Речь идет о дальнейшей цифровизации процедуры, которая позволяет избежать личных визитов в ТЦК и пройти все этапы онлайн.

Как говорится в публикации на сайте Министерства обороны Украины, в приложении "Резерв+" обновили функционал, который позволяет автоматически оформлять отсрочку для ученых, если их данные корректно внесены в государственные реестры. Теперь система самостоятельно проверяет информацию в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) и принимает решение без участия заявителя.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо, чтобы в ЕГЭБО были актуально зафиксированы ключевые данные, среди которых:

основное место работы;

занятость не менее чем на 0,75 ставки;

а также подтвержденное право на отсрочку в соответствии с занимаемой должностью в сфере науки или высшего образования.

Также отмечается, что отдельно учитывается, входит ли должность в перечень научных. Среди прочего важно, чтобы само учреждение было официально подтверждено в ЕГЭБО как научное и прошло государственную аттестацию.

Более того, теперь возможность оформления отсрочки онлайн распространяется на работников Президиума НАН Украины, национальных отраслевых академий наук и их аппаратов.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что сервис в "Резерв+" остается доступным и для педагогических, научно-педагогических работников учебных заведений разных уровней, а также для ученых, которые привлечены к образовательному процессу.

В общем, процедура оформления максимально является достаточно простой. Так, пользователю достаточно авторизоваться в приложении, выбрать соответствующую категорию работников и отправить запрос. После этого система автоматически проверяет все данные в государственных реестрах и отправляет результат.

Если информация в базах корректная и соответствует требованиям, отсрочка предоставляется автоматически, без дополнительных обращений или документов.

В случае отказа или технических проблем пользователям советуют не обращаться сразу в территориальные центры комплектования. Сначала советуют проверить данные у своего работодателя или в кадровой службе, ведь чаще всего причина заключается в устаревшей или неполной информации в ЕГЭБО, которую необходимо обновить.

