У "Резерв+" додали нову категорію для оформлення відстрочки: кого стосуються зміни

В Україні розширили можливості оформлення відстрочки від мобілізації в цифровому форматі — тепер зробити це через застосунок можуть не лише освітяни, а й наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ. Йдеться про подальшу цифровізацію процедури, яка дозволяє уникнути особистих візитів до ТЦК і пройти всі етапи онлайн.

Як йдеться у публікації на сайті Міністерства оборони України, у застосунку "Резерв+" оновили функціонал, який дозволяє автоматично оформлювати відстрочку для науковців, якщо їхні дані коректно внесені до державних реєстрів. Відтепер система самостійно перевіряє інформацію в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) та ухвалює рішення без участі заявника.

Щоб скористатися послугою, необхідно, аби в ЄДЕБО були актуально зафіксовані ключові дані, серед яких:

основне місце роботи;

зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;

а також підтверджене право на відстрочку відповідно до займаної посади у сфері науки або вищої освіти.

Також зазначається, що окремо враховується, чи входить посада до переліку наукових. Серед іншого важливо, аби сама установа була офіційно підтверджена в ЄДЕБО як наукова та пройшла державну атестацію.

Ба більше, тепер можливість оформлення відстрочки онлайн поширюється на працівників Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.

Крім того, у відомстві зазначають, що сервіс у "Резерв+" залишається доступним і для педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів освіти різних рівнів, а також для науковців, які залучені до освітнього процесу.

Загалом, процедура оформлення максимально є досить простою. Так, користувачу достатньо авторизуватися в застосунку, обрати відповідну категорію працівників і надіслати запит. Після цього система автоматично перевіряє всі дані в державних реєстрах і надсилає результат.

Якщо інформація в базах коректна та відповідає вимогам, відстрочка надається автоматично, без додаткових звернень чи документів.

У випадку відмови або технічних проблем користувачам радять не звертатися одразу до територіальних центрів комплектування. Спочатку радять перевірити дані у свого роботодавця або в кадровій службі, адже найчастіше причина полягає у застарілій або неповній інформації в ЄДЕБО, яку необхідно оновити.

