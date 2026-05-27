Отсрочку из-за инвалидности могут отменить: кого это касается с июня

Мужчины с инвалидностью в Украине и в дальнейшем имеют право на отсрочку от мобилизации, однако ее можно потерять, если вовремя не восстановить документы или если статус инвалидности будет отменен. Новые правила с 1 июня 2026 года не вводятся.

Право на отсрочку имеют мужчины со всеми группами инвалидности — I, II и III. Пока статус подтвержден официально, мобилизация таких лиц не проводится.

В то же время граждане должны своевременно обновлять военно-учетные данные и иметь действующие медицинские документы. Если инвалидность установлена на определенный срок, после его завершения отсрочку нужно оформлять повторно. Подать документы можно через ТЦК и СП, ЦНАП или приложение "Резерв+".

Для оформления или продления отсрочки необходимы документ об инвалидности, военно-учетные документы, удостоверение личности, ИНН и заявление. В материале отмечается, что людей с подтвержденной инвалидностью не должны направлять на ВВК, а попытку принудительного медосмотра можно обжаловать в суде.

При этом повестки для уточнения военно-учетных данных остаются законными. Их игнорирование без уважительной причины может привести к штрафу от ТЦК.

Мобилизация людей с инвалидностью возможна в двух случаях. Первый — если статус инвалидности отменили или человек его потерял. Тогда право на отсрочку автоматически прекращается, а после заключения ВВК лицо могут признать годным к службе. Второй случай — добровольное поступление в ВСУ по контракту.

Также в материале объяснили: если человек имеет право на отсрочку, но не оформил ее вовремя, ТЦК могут направить его на ВВК для подтверждения оснований.

Ранее нардеп Сергей Нагорняк предложил проверить все справки об инвалидности, кроме полученных военными из-за ранения на войне. По его мнению, часть таких документов могли оформить незаконно. Также депутат выступил за официальную платную отсрочку от службы. Полученные средства он предлагает направлять на поддержку добровольцев и рекрутинг в ВСУ.

Из-за нехватки военных в Украине могут изменить подходы к бронированию, поскольку работников предприятий рассматривают как возможный резерв для пополнения армии.