Відстрочку через інвалідність можуть скасувати: кого це стосується з червня

Чоловіки з інвалідністю в Україні й надалі мають право на відстрочку від мобілізації, однак її можна втратити, якщо вчасно не поновити документи або якщо статус інвалідності буде скасовано. Нових правил із 1 червня 2026 року не запроваджують.

Право на відстрочку мають чоловіки з усіма групами інвалідності — I, II та III. Поки статус підтверджений офіційно, мобілізація таких осіб не проводиться.

Водночас громадяни повинні своєчасно оновлювати військово-облікові дані та мати чинні медичні документи. Якщо інвалідність встановлена на певний строк, після його завершення відстрочку потрібно оформлювати повторно. Подати документи можна через ТЦК та СП, ЦНАП або застосунок “Резерв+”.

Для оформлення або продовження відстрочки необхідні документ про інвалідність, військово-облікові документи, посвідчення особи, ІПН та заява. У матеріалі зазначають, що людей із підтвердженою інвалідністю не повинні направляти на ВЛК, а спробу примусового медогляду можна оскаржити в суді.

При цьому повістки для уточнення військово-облікових даних залишаються законними. Їхнє ігнорування без поважної причини може призвести до штрафу від ТЦК.

Мобілізація людей з інвалідністю можлива у двох випадках. Перший — якщо статус інвалідності скасували або людина його втратила. Тоді право на відстрочку автоматично припиняється, а після висновку ВЛК особу можуть визнати придатною до служби. Другий випадок — добровільний вступ до ЗСУ за контрактом.

Також у матеріалі пояснили: якщо людина має право на відстрочку, але не оформила її вчасно, ТЦК можуть направити її на ВЛК для підтвердження підстав.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк запропонував перевірити всі довідки про інвалідність, окрім отриманих військовими через поранення на війні. На його думку, частину таких документів могли оформити незаконно. Також депутат виступив за офіційну платну відстрочку від служби. Отримані кошти він пропонує спрямовувати на підтримку добровольців і рекрутинг до ЗСУ.

