Минобороны готовит новые изменения в мобилизации: акцент будет на цифровых реестрах

В Украине в ближайшие недели могут изменить подход к мобилизации. В Верховной Раде заявили, что Минобороны планирует представить новые изменения, которые будут касаться цифровизации процессов и проверок через электронные реестры.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в парламенте и представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, Минобороны может презентовать новые наработки уже в течение следующих двух-трех недель.

Нововведения могут быть связаны с более глубокой цифровизацией мобилизации. В частности, рассматривается более активное использование электронных реестров, в которых содержатся данные о военнообязанных. Ранее в парламенте также говорили о возможности использования идентификационных кодов для мобилизационной работы.

В то же время, по словам одного из парламентариев, изменения, вероятно, не коснутся процесса оповещения в общественных местах. Часть новых решений может быть оформлена через правительственные постановления, а часть — потребует голосования Верховной Рады.

Отдельно в парламенте прокомментировали информацию о возможном "усилении мобилизации". Народный депутат Максим Бужанский заявил, что Верховная Рада, по его мнению, больше не будет голосовать за более жесткие нормы.

"Я убежден, что за усиление мобилизации Верховная Рада действительно голосовать не будет", — сказал Бужанский. По его словам, действующий закон о мобилизации, принятый в апреле 2024 года, уже является "достаточно жестким".

Депутат также заявил, что проблема заключается не в отсутствии новых ограничений, а в выполнении действующего законодательства. По его словам, в 2025 году было всего 30 тысяч арестов счетов из-за нарушения мобилизационных правил, а за первые четыре месяца 2026 года — еще 6 тысяч.

Советник министра обороны Сергей Стерненко ранее заявлял, что мобилизация "перестанет быть похожей точно на то, что происходит сейчас". По его словам, речь идет об "очень серьезных изменениях", однако деталей он пока не раскрыл. Также он сообщил, что Украина планирует активнее привлекать иностранцев к военной службе.

Напомним, что на фоне обсуждений новых правил мобилизации в Украине мужчины с инвалидностью и в дальнейшем имеют право на отсрочку от службы. В то же время ее могут отменить, если не восстановить документы или потерять статус инвалидности.