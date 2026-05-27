Міноборони готує нові зміни до мобілізації: акцент буде на цифрових реєстрах

В Україні найближчими тижнями можуть змінити підхід до мобілізації. У Верховній Раді заявили, що Міноборони планує представити нові зміни, які стосуватимуться цифровізації процесів та перевірок через електронні реєстри.

Про це повідомили джерела ТСН.ua у парламенті та представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, Міноборони може презентувати нові напрацювання вже протягом наступних двох-трьох тижнів.

Нововведення можуть бути пов’язані з більш глибокою цифровізацією мобілізації. Зокрема, розглядається активніше використання електронних реєстрів, у яких містяться дані про військовозобов’язаних. Раніше у парламенті також говорили про можливість використання ідентифікаційних кодів для мобілізаційної роботи.

Водночас, за словами одного з парламентарів, зміни, ймовірно, не торкнуться процесу оповіщення у громадських місцях. Частина нових рішень може бути оформлена через урядові постанови, а частина — потребуватиме голосування Верховної Ради.

Відео дня

Окремо у парламенті прокоментували інформацію про можливе “посилення мобілізації”. Народний депутат Максим Бужанський заявив, що Верховна Рада, на його думку, більше не голосуватиме за жорсткіші норми.

“Я переконаний, що за посилення мобілізації Верховна Рада дійсно голосувати не буде”, — сказав Бужанський. За його словами, чинний закон про мобілізацію, ухвалений у квітні 2024 року, вже є “достатньо жорстким”.

Депутат також заявив, що проблема полягає не у відсутності нових обмежень, а у виконанні чинного законодавства. За його словами, у 2025 році було лише 30 тисяч арештів рахунків через порушення мобілізаційних правил, а за перші чотири місяці 2026 року — ще 6 тисяч.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко раніше заявляв, що мобілізація “перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз”. За його словами, йдеться про “дуже серйозні зміни”, однак деталей він поки не розкрив. Також він повідомив, що Україна планує активніше залучати іноземців до військової служби.

Нагадаємо, що на тлі обговорень нових правил мобілізації в Україні чоловіки з інвалідністю й надалі мають право на відстрочку від служби. Водночас її можуть скасувати, якщо не поновити документи або втратити статус інвалідності.