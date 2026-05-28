Война на Ближнем Востоке: США нанесли новые удары по Ирану

Американские военные осуществили новые бомбардировки Ирана, атаковав военный объект, а также уничтожив и перехватив иранские беспилотники.

Новые бомбардировки были нацелены на военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.

Чиновник, говоривший со СМИ на условиях анонимности, отметил также, что американские военные перехватили и сбили несколько иранских беспилотников. Он добавил, что они представляли такую же угрозу.

CNN также информировало о новых бомбардировках Ирана. Издание пишет, что США атаковали иранскую наземную станцию управления в Бандар-Аббасе, которая готовилась запустить следующий беспилотник.

"Эти действия были взвешенными, сугубо оборонительными и направленными на поддержание перемирия", — подчеркнули источники.

Военные бомбардировки США, о которых ранее не сообщалось, произошли во время переговоров о прекращении огня, пишет Reuters. Ранее в среду американский президент Дональд Трамп опроверг данные иранских медиа о том, что Иран и Оман будут совместно контролировать судоходство в Ормузском проливе.

Последний раз США осуществили "оборонительные удары" по Ирану в понедельник. Тогда Тегеран назвал это нарушением перемирия между странами.

