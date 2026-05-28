Війна на Близькому Сході: США завдали нових ударів по Ірану

Американські військові здійснили нові бомбардування Ірану, атакувавши військовий об'єкт, а також знищивши та перехопивши іранські безпілотники.

Нові бомбардування були націлені на військовий об'єкт, який, на думку офіційних осіб, становив загрозу для американських військ та комерційного морського судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в американській владі.

Посадовець, що говорив зі ЗМІ на умовах анонімності, зазначив також, що американські військові перехопили та збили кілька іранських безпілотників. Він додав, що вони становили таку ж загрозу.

CNN також інформувало про нові бомбардування Ірану. Видання пише, що США атакували іранську наземну станцію управління в Бандар-Аббасі, яка готувалася запустити наступний безпілотник.

"Ці дії були виваженими, суто оборонними та спрямованими на підтримку перемир'я", — підкреслили джерела.

Військові бомбардування США, про які раніше не повідомлялися, відбулися під час переговорів щодо припинення вогню, пише Reuters. Раніше у середу американський президент Дональд Трамп спростував дані іранських медіа про те, що Іран та Оман спільно контролюватимуть судноплавство в Ормузькій протоці.

Останнього разу США здійснили "оборонні удари" по Ірану у понеділок. Тоді Тегеран назвав це порушенням перемир'я між країнами.

