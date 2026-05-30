Горят танкер и резервуар с топливом: беспилотники массированно атаковали российский Таганрог (видео)

В ночь на 30 мая Ростовскую область в России массированно атаковали беспилотники. Под ударом оказался город Таганрог, где прогремела серия взрывов и фиксируется возгорание в районе порта.

В результате обстрела в местном порту поднялся пожар на танкере, также пылает резервуар с горючим. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар, который подтвердил массированную атаку на регион в своем Telegram-канале.

По данным российского чиновника, в порту также загорелось административное здание. Информации о пострадавших или разрушениях нет, добавил Слюсарь.

Кроме того, губернатор отчитался об "уничтожении дронов" в Таганрогском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах.

"В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждена крыша и остекление", — добавил Слюсарь.

Под утро в мэрии Таганрога сообщили, что пожар в порту, вызванный атакой дронов, якобы удалось ликвидировать. Разлива нефтепродуктов в результате обстрела зафиксировано не было.

Стоит отметить, что в ночь на 30 мая беспилотники также атаковали Краснодарский край РФ и оккупированный Крым: аналитики сообщили, что под ударами могли оказаться местные нефтебазы.

Также 29 мая воздушная тревога впервые зазвучала на российских Ямале и Урале: о ракетной опасности известили за 2500 км от границы с Украиной.